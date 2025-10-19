Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Hòa Bình lần thứ I

Ngày 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng 133 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.000 hội viên phụ nữ trong toàn phường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, Hội LHPN phường Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Hội đã triển khai sâu rộng phong trào “Xây dựng người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng 23 tuyến đường hoa dài trên 5,3km, 94 mô hình “Phòng chống rác thải nhựa”, 6 tổ truyền thông cộng đồng, 3 “Địa chỉ tin cậy” và 2 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Công tác an sinh xã hội được chú trọng: xây mới 16 nhà, sửa chữa 25 nhà cho phụ nữ nghèo; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đỡ đầu 23 trẻ mồ côi với tổng trị giá 183 triệu đồng; vận động ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho chương trình “Mái ấm tình thương”.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực: dư nợ ủy thác hơn 76 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp trên 1.200 hội viên được vay vốn phát triển sản xuất; nhiều mô hình khởi nghiệp, liên kết kinh tế được nhân rộng. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được chú trọng, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Hội đã kết nạp 734 hội viên mới, thành lập Chi hội Phụ nữ Công an phường, nâng tổng số lên 96 chi hội với hơn 10.000 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng được chuẩn hóa, 90% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức 31 cuộc đối thoại, 28 cuộc giám sát, góp ý 16 dự thảo văn bản; giám sát việc thực hiện bình đẳng giới, an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 2 khâu đột phá và các giải pháp thực hiện đồng bộ, nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Hồng Nhung ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Hội LHPN phường Hòa Bình trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, bước vào giai đoạn 2025-2030, Hội cần tiếp tục đổi mới toàn diện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng vươn lên của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị Hội tập trung thực hiện các nhóm định hướng trọng tâm: Thực hiện phương châm “Trung ương định hướng chiến lược - Tỉnh vận dụng sáng tạo - Xã đồng hành cùng hội viên - Chi thấu hiểu phụ nữ”; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng - Trí tuệ - Nhân ái - Sáng tạo - Bền vững - Hạnh phúc”, nâng cấp cuộc vận động “5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”; tăng cường chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia chuỗi cung ứng xanh, khởi nghiệp bền vững; tham mưu quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ; đẩy mạnh lồng ghép giới trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả phương châm “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo”.

Ban Chấp hành Hội LHPN phường Hoà Bình nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN phường Hòa Bình gồm 41 ủy viên BCH, 11 ủy viên BTV. Đồng chí Lê Thị Thủy được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồng Duyên