Sáng nay, chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sau phiên họp trù bị, phiên họp chính thức đầu tiên của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến bắt đầu từ 9 giờ và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Quang cảnh kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Sáng nay, 20/10, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trước giờ họp, các đại biểu Quốc hội sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại cuộc họp phiên trù bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với một số trường hợp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong thời gian Quốc hội không họp.
Phiên họp chính thức đầu tiên dự kiến bắt đầu từ 9 giờ và được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Theo lịch làm việc dự kiến, buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Cũng trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Quốc hội trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XV của Quốc hội.
Buổi chiều là phần trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2025 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, dự kiến Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030; kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, dự kiến Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030; kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có thời gian làm việc dự kiến là 40 ngày, từ 20/10 đến 11/12. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ đồng thời thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Theo đó, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Bên cạnh các luật, nghị định, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
