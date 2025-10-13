Vạch trần âm mưu kích động gen Z

Lợi dụng các cuộc biểu tình của giới trẻ hay còn gọi là gen Z ở một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á thời gian qua, các đối tượng, tổ chức phản động, kênh truyền thông chống đối Việt Nam đang tích cực đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip hòng kích động tư tưởng cực đoan, gieo rắc mầm mống biểu tình, bạo loạn, “cách mạng màu” trong giới trẻ ở Việt Nam. Cần phải cảnh báo, vạch trần âm mưu này để từ đó có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn.

Trên Fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân, các trang Facebook của thế lực phản động thời gian qua đều tích cực đưa các bài viết nhằm kích động lớp trẻ thuộc gen Z, kiểu như: “Khi Gen Z nổi giận: Lời cảnh tỉnh cho các chế độ độc tài”, “Philippines xuống đường chống tham nhũng, Nepal, Indonesia cũng đồng lòng vì minh bạch, công lý. Tiếng nói người dân là sức mạnh lớn nhất!”... Các bài viết như trên đều có nội dung đổ lỗi nguyên nhân của sự bất ổn tại một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á là do sự kiểm soát, độc tài và đàn áp của chính quyền. Từ đó, chúng liên hệ tới tình hình chính trị tại Việt Nam và kích động người dân, nhất là giới trẻ “vùng lên”, xuống đường biểu tình với các luận điệu như “mọi chế độ xã hội chủ nghĩa đều độc tài”; “biểu tình là con đường duy nhất để thay đổi”; “Việt Nam sớm muộn cũng sẽ bất ổn như Nepal, Indonesia”...

Chúng triệt để khai thác các sự kiện, vụ việc trong xã hội, từ đó cắt ghép hình ảnh, dựng video giả để thổi phồng, bôi đen. Từ thiên tai, lũ lụt mà các tỉnh miền Bắc đang phải hứng chịu, hay vụ cháy làm chết 5 người tại Hà Nội vừa qua đều trở thành cơ hội để các trang mạng phản động tấn công, đổ lỗi, bôi nhọ chính quyền. Nếu không được cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời, nhiều người dân, nhất là thế hệ trẻ có thể bị dẫn dắt, lan truyền tin giả, gây hoang mang, làm suy giảm niềm tin xã hội.

Biểu tình bạo loạn phản đối Chính phủ do giới trẻ khởi xướng tại thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 8-9-2025. Ảnh: TTXVN

Thực tế tình trạng biểu tình, bạo loạn tại một số nước Đông Nam Á và Nam Á thời gian qua cho thấy thế hệ trẻ hay còn được gọi là gen Z là đối tượng bị lợi dụng để đẩy lên tuyến đầu. Gen Z là thuật ngữ để chỉ lớp người sinh năm 1997 đến năm 2012, được sinh ra trong thời đại internet bùng nổ, tiếp xúc với công nghệ số từ khi còn nhỏ, nhanh nhạy và thích ứng cao với các thiết bị di động và mạng xã hội như Facebook, YouTube, Tiktok. Lớp người thuộc gen Z được cho là có tư duy sáng tạo, không ngại thử nghiệm những điều mới và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, dám nghĩ, dám làm để tạo ra xu hướng mới. Một bộ phận gen Z tiếp cận văn hóa phương Tây qua mạng xã hội, đồng thời do còn trẻ nên chưa có bộ lọc đủ tốt để phân biệt rõ thật-giả, đúng-sai. Những đặc điểm này rất phù hợp với mưu đồ của các thế lực xấu sử dụng nền tảng số, mạng xã hội để tiêm nhiễm lối sống ích kỷ, hưởng thụ, thực dụng, dị biệt, tôn sùng văn hóa ngoại lai lệch chuẩn, làm cho nhiều người trẻ tha hóa, xuống cấp về đạo đức, đi ngược với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ đó tẩy não và kích động gen Z thực hiện các hành vi chống đối, lật đổ chính quyền. Phần nào mưu đồ đó đã được thực hiện thành công qua thực tế tại một số nước Nam Á và Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, âm mưu mà kẻ xấu nhằm hướng tới chính là tạo khủng hoảng về niềm tin, ý thức hệ và chuẩn mực giá trị trong các tầng lớp xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thủ đoạn của chúng rất đa dạng như: Lập các trang web, mở các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội nhằm tán phát tài liệu phản động và tuyên truyền phá hoại tư tưởng; sử dụng công nghệ số và không gian mạng để đưa các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, gây nhiễu loạn dư luận xã hội, tác động trực tiếp đến nhận thức, lập trường của thế hệ trẻ.

Nội dung tuyên truyền xuyên tạc, kích động chủ yếu lợi dụng những vấn đề được quan tâm trong đời sống xã hội như tham nhũng, tiêu cực, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đất đai, chủ quyền biển, đảo... Chúng chỉ trích Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, không có tự do internet, xuyên tạc rằng “chính quyền đàn áp dân”, ca ngợi, tán dương hình mẫu “dân chủ, tự do” kiểu tư bản, từ đó kêu gọi tụ tập gây rối, biểu tình, bạo loạn, lật đổ chính quyền. Nắm được đặc điểm những người thuộc gen Z vẫn còn mơ hồ, hiểu biết hạn chế về các vấn đề chính trị, xã hội, quốc tế, thế lực thù địch bịa đặt rằng các cuộc biểu tình ở Nepal hay Indonesia đều bắt nguồn từ “sự kiểm soát của các chính quyền cộng sản”, mặc dù các quốc gia trên đều là các nước đa đảng.

Kẻ xấu luôn cố gắng tạo dựng được ngọn cờ trong giới trẻ, ra sức tung hô những ngọn cờ đó là người có khả năng “phản biện xã hội”, khả năng “lãnh đạo” để tạo ra một “xã hội mới tốt đẹp hơn”, làm cho họ đắm chìm trong ảo mộng về một xã hội đa nguyên, đa đảng, dân chủ, nhân quyền, từ đó kích động thái độ chống đối đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việt Nam là một đất nước có dân số trẻ. Theo Cục Thống kê, số người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi) là hơn 20 triệu người, chiếm khoảng 20,1% dân số cả nước. Trong khi đó, phần lớn người trẻ đều sử dụng mạng xã hội.

Hiện nay, đại đa số thanh niên có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhận thức chính trị tốt, tích cực đóng góp sức mình cho xã hội, vì sự phát triển của đất nước. Có thể thấy rõ điều này trong đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa qua. Thế hệ trẻ đã thể hiện rõ sự biết ơn và lòng tự hào vì được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất và đang trên đà phát triển nhanh.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, phai nhạt lý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng, dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, dễ bị lôi kéo và kích động trước những thông tin, quan điểm sai trái. Vì vậy, giáo dục cho giới trẻ hiểu bản chất của “cách mạng màu” là điều hết sức quan trọng. Đó cũng là cơ sở để họ không bị mơ hồ, ảo tưởng bởi những lời kêu gọi của kẻ địch về cách mạng đường phố, không bị tác động bởi những lời xúi giục đấu tranh đòi lật đổ chế độ “vì tương lai tốt đẹp”, vì “tự do, dân chủ”, nhưng rốt cục sẽ biến đất nước thành đống đổ nát, hoang tàn, chiến tranh, bạo loạn, mất ổn định.

Do đó, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên. Cần cảnh báo để thanh niên, sinh viên hiểu rõ âm mưu và bản chất của “cách mạng màu”, tránh xa các tổ chức đội lốt xã hội dân sự, các phong trào mạo danh “yêu nước” nhưng thực chất là kêu gọi tụ tập, gây rối an ninh, trật tự. Giới trẻ cần phải có ý thức cảnh giác cao độ khi sử dụng mạng xã hội, có ý thức đấu tranh, có sức đề kháng, nhận thức rõ thông tin xấu độc, chuẩn mực khi tham gia môi trường mạng, không bị mắc bẫy khi chia sẻ, lan truyền các tin đồn thất thiệt. Phải xây dựng và phát huy vai trò của báo chí, thông tin chính thống trên các nền tảng, qua đó tránh tạo khoảng trống để đối tượng phản động lợi dụng tán phát các thông tin xuyên tạc.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Khi người dân yên tâm lao động, đời sống nâng cao thì không dễ để nghe theo các đối tượng kích động, lôi kéo.

Nguồn qdnd.vn