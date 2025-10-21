Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Tiên Lữ, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 21/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tiên Lữ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Tiên Lữ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 4 xã (Tiên Lữ, Văn Quán, Xuân Lôi, Đồng Ích). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Lê Anh Thư – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Đại tá Lê Anh Thư – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2022–2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025–2030. Báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Tiên Lữ đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà đại hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong các tổ chức chính trị - xã hội của xã Tiên Lữ.

Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội 7 tổ tiết kiệm vay vốn với số dư trên 22 tỷ đồng, quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích. Các chi hội duy trì có hiệu quả hoạt động của quỹ nội bộ, nhiệm kỳ qua đã tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn, chân quỹ hiện có hơn 2,8 tỷ đồng, bình quân 1.300.000/người tăng 200.000đ/người so với đầu nhiệm kỳ đạt 100% chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra.

Lãnh đạo xã Tiên Lữ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Quán triệt quan điểm của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ coi trọng việc tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Tiên Lữ đã phối hợp với Đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức 8 buổi nói chuyện truyền thống cho trên 2.000 học sinh, và thanh thiếu niên, tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 hằng năm.

Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ Trương Văn Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Tiên Lữ tiếp tục động viên các thế hệ Cựu chiến binh trong xã đoàn kết phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “trung thành gương mẫu, đổi mới” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Quang - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội CCB xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, không ngừng nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng xây dựng hội trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng và tổ chức.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội theo hướng hiệu quả, thiết thực. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ hội viên Cựu chiến binh, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tiên Lữ nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Tiên Lữ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Đại hội đã công bố quyết định chuẩn y Ban chấp hành Hội CCB xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Vinh giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB xã.

Cao Văn Thắng

Phó Trưởng Ban công tác Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ