Niềm vui ở Tiền Phong

Tiền Phong là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, giao thông cách trở, tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới 20%, trong đó có nhiều gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, giai đoạn 2024 - 2025, xã Tiền Phong đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 144 nhà. Hiện nay, xã đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch đề ra; trong đó có 116 nhà xây mới, 28 nhà sửa chữa.

Để thực hiện hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Tiền Phong đã rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng, tìm hiểu hoàn cảnh các hộ cần xây dựng, sửa chữa nhà ở, để có có phương án hỗ trợ. Do nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Ủy ban MTTQ xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động mọi nguồn lực để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất chương trình này.

Hai cơn bão số 10 và số 11 vừa qua gây mưa diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có xã Tiền Phong. Tuy nhiên, những ngôi nhà tạm mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã thực sự trở thành mái ấm kiên cố, vững chắc, che chở cho những gia đình còn nhiều khó khăn.

Nhân dân vui mừng đón nhận chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vui mừng khi được sống trong ngôi nhà mới, kiên cố, chị Đinh Thị Liên, xóm Vầy Ang xúc động chia sẻ: Vậy là gia đình tôi đã có cái nhà kiên cố để che mưa nắng, không thấp thỏm lo sợ khi mưa bão về. Nếu không có sự hỗ trợ giúp đỡ của Nhà nước và bà con thì không viết bao giờ gia đình tôi mới làm được nhà. An cư rồi mới lạc nghiệp, có nhà mới rồi cả gia đình cùng yên tâm phấn khởi để làm ăn kinh tế.

Thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xã Tiền Phương (trước là xã Tiền Phong và xã Vầy Nưa) đã nghiêm túc, khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách hộ khó khăn về nhà ở, không để sót đối tượng, tránh trùng lặp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; chỉ đạo quyết liệt khởi công và hoàn thành các nhà còn lại thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 31/8/2025, riêng nhà cho người có công hoàn thành trước ngày 20/7/2025. Trong quá trình triển khai xóa nhà tạm tại xã Tiền Phong, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Bàn Kim Quy - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là người dân tộc Dao. Bà con dân tộc Dao thường làm nhà, sửa nhà vào dịp cuối năm nên việc vận động bà con làm nhà, sửa nhà vào thời điểm đầu và giữa năm là rất khó khăn. Đến thời điểm tháng 05/2025, vẫn còn 12 hộ gia đình thuộc diện được nhận hỗ trợ nhưng vẫn chưa khởi công do “chưa được ngày, chưa được năm”. Tuy nhiên, với việc kiên trì thuyết phục, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương thì các hộ gia đình đã đồng thuận. Đến ngày 31/08, xã Tiền Phong đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện đúng đối tượng, công tác rà soát được xã Tiền Phong triển khai nghiêm túc. Các hộ đã thoát nghèo, đã thoát cận nghèo, nhà gỗ còn bền chắc, đã chuyển đi nơi khác, đã được hỗ trợ...được tổng hợp kịp thời, đưa ra khỏi danh sách để tránh trùng lặp, sai đối tượng.

Thực tế cho thấy việc hỗ trợ làm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tiền Phong đã bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của hộ gia đình đồng thời phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc địa phương và đảm bảo 3 cứng “Nền cứng, tường cứng, mái cứng” theo quy định về nhà ở; đảm bảo diện tích theo quy định. Chương trình đã khơi dậy ý chí thoát nghèo của người dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong Nhân dân, sự góp sức, giúp đỡ của cộng đồng dân cư, khẳng định tinh thần đoàn kết và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới khang trang vừa được khánh thành theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xóm Vầy Ang

Sau khi hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Tiền Phong đang đẩy mạnh việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với thực tế địa phương. Đồng thời tiếp tục huy động các tập thể, cá nhân và cộng đồng tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” để có nguồn vốn hỗ trợ sinh kế, giúp bà con thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn, hợp lòng dân, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước đối với người dân, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Hy vọng rằng những căn nhà mới ở Tiền Phong sẽ là nền tảng, động lực cho mỗi gia đình khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Dương Liễu