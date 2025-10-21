Công an xã Chân Mộng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” – lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Thấm nhuần tinh thần đó, Công an xã Chân Mộng tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), góp phần xây dựng xã Chân Mộng bình yên, phát triển.

Công an xã Chân Mộng giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10...

Xã Chân Mộng tiếp giáp với nhiều địa phương và tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 2, Tỉnh lộ 323 và sông Lô. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - giao thương, song cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ANTT. Đặc biệt, sau sáp nhập hành chính, nhiều thôn, xóm cách xa trung tâm, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, trong khi biên chế Công an chính quy còn mỏng, cán bộ chiến sĩ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc.

Trước thực tế đó, Công an xã đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Vì nhân dân phục vụ”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”... thành các chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương. Từ việc kiện toàn bộ máy tổ chức, đến đổi mới lề lối làm việc, chủ động bám sát cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu thi đua.

...Tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân...

Thượng tá Đinh Công Lượng – Trưởng Công an xã cho biết: “Ngay từ ngày đầu thành lập, chúng tôi xác định thi đua là động lực để vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị đã xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực công tác, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ chiến sĩ, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá theo tuần, theo tháng để kịp thời rút kinh nghiệm”.

Một trong những giải pháp trọng tâm được chú trọng là tăng cường nắm tình hình cơ sở; duy trì chế độ trực 24/24h, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên xuống thôn, xóm để kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh, giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp, không có điểm nóng về an ninh chính trị, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tổ chức chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, đặc bệt vào ban đêm, các sự kiện văn hóa lớn... Nhờ duy trì thường xuyên, nhiều vụ việc vi phạm hành chính, trộm cắp nhỏ lẻ, tụ tập gây rối đã được kịp thời phát hiện, xử lý.

Điển hình là trong dịp tổ chức chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an xã Chân Mộng đã huy động tối đa quân số, phối hợp các lực lượng liên quan đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hàng nghìn người dân tham dự, không để xảy ra ùn tắc, mất an ninh trật tự hay sự cố cháy nổ.

Trong các đợt mưa bão số 10,11 vừa qua, công an xã đã xung kích giúp người dân di dời tài sản, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, trực gác 24/24h tại các điểm xung yếu. Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ dầm mưa, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua vì nhân dân phục vụ.

...Thực hiện chuyển đổi số trong cấp đổi thẻ đảng viên nhanh, gọn, hiệu quả

Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết thủ tục cũng được Công an xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua. Từ đăng ký cư trú, cấp CCCD đến xác nhận giấy tờ, tất cả đều được xử lý nhanh chóng, minh bạch, đúng quy định, thái độ phục vụ tận tình, gần gũi, được người dân đánh giá cao.

Phong trào thi đua yêu nước và những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua các con số mà còn qua niềm tin, sự an tâm, ủng hộ từ chính người dân trên địa bàn. Đồng thời, góp phần từng bước xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh Thơ