Mối lo ngại từ các vụ phóng tàu vũ trụ đối với tầng ozone của Trái Đất

Số lượng vụ phóng tàu vũ trụ trên toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng và có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến tầng ozone của Trái Đất.

Theo các nhà khoa học, ô nhiễm từ các vụ phóng tàu vũ trụ và rác thải vũ trụ có thể làm chậm quá trình phục hồi của tầng ozone của Trái Đất. Thông tin này được đưa ra sau một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học từ Đại học Canterbury (New Zealand) và ETH Zurich (Thụy Sĩ).

Tần ozone của Trái Đất đang bị đe dọa bởi sự gia tăng của các lần phóng tàu vũ trụ.

Sử dụng mô hình hóa học-khí hậu, các nhà nghiên cứu dự báo rằng nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, tầng ozone toàn cầu có thể mỏng đi gần 0,3% vào năm 2030, trong khi tổn thất theo mùa ở Nam Cực có thể lên tới 4%.

Sự gia tăng số vụ phóng từ 97 lần vào năm 2019 lên 258 lần vào năm 2024, đồng thời dự kiến sẽ vượt qua 2.000 lần mỗi năm vào cuối thập kỷ này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Khí thải từ các vụ phóng và mảnh vỡ vũ trụ có thể tồn tại lâu trong bầu khí quyển gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Vai trò của tầng ozone đối với Trái Đất

Tầng ozone đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự sống trên trái đất bằng cách hấp thụ hầu hết bức xạ cực tím (UV) có hại từ mặt trời. Ngay cả sự suy giảm nhỏ của tầng ozone cũng có thể làm tăng lượng bức xạ UV chiếu xuống bề mặt trái đất dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư da và tổn thương hệ miễn dịch.

Nhưng các cuộc thử nghiệm phóng tàu vũ trụ vẫn tiếp tục diễn ra.

Khí thải clo và bồ hóng từ động cơ tên lửa là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozone. Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn thải ra clo, trong khi hầu hết các loại tên lửa đều phát thải muội than. Chỉ khoảng 6% các vụ phóng hiện nay sử dụng nhiên liệu đông lạnh, như oxy lỏng và hydro, có tác động ít hơn đến tầng ozone.

Ngoài ra, quá trình tái nhập của vệ tinh cũng cần được xem xét vì nó có thể giải phóng oxit nitơ và các hạt kim loại gây hại cho tầng ozone. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ về những tác động này, nhưng với sự gia tăng số lượng vệ tinh cho thấy đây là một lĩnh vực cần được nghiên cứu thêm.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng vẫn còn thời gian để hành động nhằm bảo vệ tầng ozone. Việc giám sát khí thải tốt hơn, sử dụng nhiên liệu sạch hơn và thiết lập các quy định quốc tế có thể giúp ngành công nghiệp vũ trụ phát triển bền vững mà không gây hại cho môi trường.

Nguồn vov.vn