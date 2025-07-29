MU “thủng” hàng phòng ngự trước thềm khởi tranh Ngoại hạng Anh 2025/2026

{title}
MU “thủng” hàng phòng ngự khi trung vệ trụ cột chưa kịp bình phục chấn thương trước thềm Ngoại hạng Anh 2025/2026.
MU hiện đang có chuyến du đấu tại Mỹ để chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, Quỷ đỏ đã hòa 0-0 với Leeds United và giành chiến thắng 2-1 trước West Ham. Theo lịch trình, Quỷ đỏ sẽ còn 3 trận giao hữu lần lượt gặp Bournemouth, Everton và Fiorentina trước khi khép lại chuyến du đấu Hè 2025.
MU đang có chuyến du đấu Hè 2025 tại Mỹ. (Ảnh: Getty)
Trong danh sách 32 cầu thủ được HLV Amorim triệu tập, đáng chú ý có sự xuất hiện của hai cái tên đang chấn thương là thủ môn Andre Onana và trung vệ Lisandro Martinez.
Onana đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải ở tuần đầu tiên của đợt tập huấn. Trong khi đó, Martinez đã vắng mặt kể từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận thua Crystal Palace 0-2 vào ngày 2/2/2025. Trung vệ người Argentina đã phẫu thuật dây chằng chéo thành công, nhưng chưa có thời điểm cụ thể cho ngày trở lại.
Trung vệ Lisandro Martinez nguy cơ bỏ lỡ 3 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2025/2026. (Ảnh: Getty)
Do tính chất nghiêm trọng của chấn thương, Martinez có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 tháng đến 1 năm. MU không muốn mạo hiểm và sẽ chỉ cho anh thi đấu trở lại khi đạt thể trạng lý tưởng. Hiện tại, Martinez vẫn tập luyện theo giáo án cá nhân và chưa trở lại với toàn đội.
Theo tiết lộ mới nhất từ nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic, Martinez dự kiến sẽ vắng mặt ở 3 vòng đầu của Ngoại hạng Anh 2025/2026, nhưng có thể tái xuất trong trận derby Manchester với Man City vào giữa tháng 9.
“Lisandro Martinez có mặt trong chuyến du đấu của MU, nhưng dự kiến sẽ bỏ lỡ ít nhất ba trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Tôi cũng được biết Onana đang hy vọng kịp trở lại để bắt chính trận gặp Arsenal”, Laurie Whitwell cho biết.
MU sẽ khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/2026 bằng trận tiếp đón Arsenal trên sân nhà, sau đó làm khách trước Fulham và tiếp tục chạm trán Burnley tại Old Trafford. Sau kỳ tập trung ĐTQG dịp FIFA Days tháng 9, thầy trò HLV Amorim sẽ bước vào chuỗi trận được đánh giá khó khăn với Man City, Chelsea, Brentford, Sunderland và Liverpool.
Nguồn vov.vn
