Mưa lớn gây ngập úng tại phường Việt Trì

Tại thành phố Việt Trì cũ, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực như: Khu đô thị và tại một số tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Hùng Vương, Vũ Thê Lang... Cá biệt, mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nhiều vị trí nhà dân tại khu đô thị Minh Phương ngập chìm trong biển nước, làm tê liệt giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nhiều vị trí nhà dân tại khu đô thị Minh Phương

Ngã tư đường Phù Đổng, giao cắt với đường Nguyễn Du

Tại Ngã tư đường Phù Đổng, giao cắt với đường Nguyễn Du nước ngập sâu, làm nhiều ô tô bị ngập, chết máy. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bố trí cán bộ điều tiết giao thông và làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác, đảm bảo an toàn tại vị trí này.

Sạt lở ta luy dương khu vực Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm trên đường Nguyễn Tất Thành

Còn tại phường Việt Trì, mưa to trong nhiều giờ đã làm sạt lở ta luy dương khu vực Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm trên đường Nguyễn Tất Thành, chiều dài sạt lở khoảng 50 mét và tiếp tục có nguy cơ sạt lở tiếp. Đất, đá tràn xuống lòng đường ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã lập hàng rào chắn,cảnh báo người và phương tiện qua lại khu vực này.

Gia Thái, Tạ Thanh, Hoài Lam