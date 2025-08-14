Mùa ổi chín ở Đồng Than

Bắt đầu từ khoảng tháng 6 đến tháng 10 âm lịch, trên khắp các triền đồi ở khu Đồng Than, xã Lai Đồng, bà con nông dân lại bước vào mùa thu hoạch ổi. Cùng là giống ổi Đài Loan như nhiều địa phương khác, tuy nhiên, do được trồng trên đồi cao nên đến mùa thu hoạch, những trái ổi ở Đồng Than có vị giòn, ngọt rất đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có.

Được anh Đặng Quang Tiệp - Giám đốc HTX Cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt, xã Lai Đồng đi thăm đồi ổi của gia đình, tôi mới thấy những vất vả của những người nông dân vùng cao trong trồng trọt và phát triển kinh tế. HTX Mường Kịt của anh Tiệp hiện đang trồng 6ha cây ăn quả gồm: Cam Vinh lòng vàng, cam V2, quýt Thái, ổi Đài Loan, chanh tứ thì... Toàn bộ các cây ăn quả của anh Tiệp đều được trồng trên đồi cao, việc đi lại, vận chuyển, chăm sóc mất rất nhiều công sức.

Vườn ổi của gia đình anh Đặng Quang Tiệp.

Đối với cây ổi, gia đình anh chọn giống ổi Đài Loan, hay còn gọi là ổi lê, có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc), được trồng phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ổi Đài Loan nổi tiếng với quả to, hình dáng thuôn dài như trái lê, vỏ xanh nhạt, láng mịn, ít lông, và đặc biệt là rất ít hạt. Thịt ổi có màu kem, xốp, vị ngọt thanh, thơm đặc trưng, rất được ưa chuộng. Có đặc điểm sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, quả mẫu mã đẹp, ổi Đài Loan còn được đánh giá là có thể ngon nhất trong các loại ổi hiện có.

Cây ổi phát triển nhanh, trồng khoảng 12 tháng là bắt đầu cho quả bói. Sau gần 2 năm cây có thể cho quả ổn định, mang lại giá trị kinh tế. Thân cây ổi Đài Loan nhẵn chắc, cây phát triển nhanh, phân cành sớm. Hoa mọc từng chùm thường khoảng 2 hoặc 3 hoa, thường ra ở nách lá. Từ lúc ổi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 2 đến 2,5 tháng.

Quả ổi lê Đài Loan có vị ngọt mát, hơi xốp, nhưng lại giòn, mùi thơm dịu nhẹ hấp dẫn kể cả những người kén ăn. Thu hoạch ổi khi ổi chỉ chín khoảng 70% là thời điểm trái ổi ăn giòn nhất, nếu thu trễ sẽ mất đi độ giòn, xốp.

Khi ổi chín khoảng 70% là có thể thu hoạch.

Có nhiều ưu điểm nổi bật như năng suất cao, giá cả ổn định ở mức cao. Giống ổi lê Đài Loan được đông đảo nông dân chọn làm cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình.

Hiện nay, gia đình anh Tiệp trồng hơn 1.000 cây ổi, quả to, năng suất, chất lượng cao. Đặc biệt khi trồng trên đất đồi, quả cũng ngon, giòn ngọt hơn đất bãi. Thu hoạch ổn định từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch, mỗi vụ, gia đình anh thu được khoảng 50 tấn ổi, tiêu thụ khắp các thị trường trong và ngoài tỉnh, trong đó tập trung ở thị trường Hà Nội. Giá bán giao động từ 20-40 nghìn đồng/1kg tuỳ thời điểm. Tổng thu được khoảng trên 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi hơn 400 triệu đồng.

Anh Tiệp cho biết: Cây ổi Đài Loan không kén đất và chống chịu sâu bệnh tốt. Tuy nhiên, để quả ổi được to, đẹp, không bị cháy nắng và chống đượс ruồi vàng đục quả thì khi quả được khoảng 2 ngày cần dùng túi xốp thưa bọc bên trong và túi nilon bên ngoài để bảo vệ. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc cây nên sử dụng các loại phân bón hữu cơ giúp bền cây, quả ngọt đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Toàn bộ vườn ổi được trồng trên đồi cao giúp quả ngon và ngọt hơn trồng ở đất bãi.

Đến thăm vườn cây trái xum xuê, trĩu quả, thưởng thức những trái ổi thơm ngon, giòn ngọt càng thấy ngưỡng mộ công sức của người nông dân trồng ổi. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều khách hàng biết đến giống ổi lai lê ở Lai Đồng, đưa cây ổi trở thành một trong những cây trồng thế mạnh ở địa phương.

Vĩnh Hà