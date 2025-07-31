Mục tiêu, trách nhiệm trước nhiệm kỳ mới

Đến nay, 100% Đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, mà còn là bước khởi đầu quan trọng, tạo đà cho nhiệm kỳ phát triển mới - nhiệm kỳ của đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội các Đảng bộ đã đảm bảo chất lượng từ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, điều hành tổ chức đến xây dựng chương trình hành động. Đội ngũ cấp ủy mới đều được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thực sự là những người có tâm, có tầm, hạt nhân chính trị để lãnh đạo toàn diện công cuộc phát triển ở từng địa phương.

Nhiều khu đô thị hiện đại ven sông ở phường Hòa Bình.

Phường Hòa Bình - trung tâm hành chính mới hình thành sau khi sáp nhập 7 phường của thành phố Hòa Bình (cũ) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đảng bộ cơ sở có quy mô lớn nhất tỉnh với 158 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với hơn 6.000 đảng viên. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị trung tâm.

Thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa khóa I phân công nhiệm vụ vụ cho cán bộ, đảng viên.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ phường Hòa Bình đã bắt tay triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị; giải quyết những vướng mắc trong vận hành bộ máy sau sáp nhập; đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm; phát huy vai trò chính quyền đô thị phục vụ Nhân dân. Nhiều dự án lớn đang định hình lại diện mạo đô thị như tuyến đường Trần Hưng Đạo nối quốc lộ 6, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, các khu đô thị mới đang mở rộng về phía bờ trái sông Đà...

“Diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Dự án của Công ty Meiko 200 triệu USD đi vào hoạt động mang lại hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động địa phương” - ông Nguyễn Văn Hòa, tổ 16, phường Hòa Bình chia sẻ trong niềm phấn khởi.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm; Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số; phát triển kinh tế đô thị bền vững”, phường Hòa Bình đang quyết tâm trở thành hình mẫu đô thị ven sông Đà - văn minh, bản sắc và đáng sống.

Ở vùng văn hóa Mường đặc sắc, xã Mường Thàng - nơi hội tụ những giá trị văn hóa lâu đời. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã xác định rõ định hướng phát triển gắn với bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, phát huy lợi thế địa phương để xây dựng xã nông thôn mới toàn diện vào năm 2030.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mường Thàng Nguyễn Văn Tâm, bộ máy chính quyền 2 cấp đang được kiện toàn, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Bên cạnh tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, thủy lợi, trường học..., xã còn chú trọng huy động các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chúng tôi xác định việc bảo tồn văn hóa không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là động lực phát triển. Cam, mía Cao Phong, các sản phẩm đặc trưng vùng cần được nâng tầm thương hiệu để vươn xa.

Xã Cao Sơn có nhiều sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch.

Với diện tích tự nhiên gần 125km2, địa hình đa dạng, cư dân chủ yếu là dân tộc Mường, Dao, Tày, xã Cao Sơn đang đứng trước những cơ hội và thách thức sau khi sáp nhập. Xã hiện có 17 thôn, 28 chi bộ, với 532 đảng viên, được đánh giá là địa bàn nhiều tiềm năng nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn về hạ tầng, thiên tai, sản phẩm nông nghiệp chủ lực còn hạn chế.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn Lường Văn Thi cho biết: “Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã xác định tập trung đầu tư hạ tầng, tạo đột phá về giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông; triển khai giải phóng mặt bằng cho tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa và du lịch sinh thái. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ có năng lực, tâm huyết để vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền”. Khát vọng đưa Cao Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2030 là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xã.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là thời điểm củng cố nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc để toàn Đảng, toàn dân vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Ghi nhận thực tế quá trình tổ chức Đại hội Đảng cấp xã, phường cho thấy: Quá trình tổ chức đại hội, về văn kiện, nhân sự đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các văn kiện trình Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ trước mà còn xác lập tầm nhìn chiến lược, định hình những bước đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trên tinh thần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, các báo cáo đã chỉ rõ những điểm nghẽn, rào cản; đề ra giải pháp thực tiễn, sát hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng phát triển của từng địa phương. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu, đủ năng lực, đạo đức, tâm huyết để lãnh đạo, điều hành hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là người truyền lửa, hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành hành động cụ thể, lan tỏa tới từng thôn bản, tổ dân phố.

Cùng với khí thế mới sau Đại hội, các Đảng bộ cơ sở đang chuyển động mạnh mẽ. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân các địa phương đang bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, quyết tâm và khát vọng viết tiếp những trang phát triển mới giàu bản sắc, văn minh và bền vững.

Lê Chung