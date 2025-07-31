Mỹ áp đặt đợt trừng phạt quy mô lớn nhất đối với Iran

{title}
{publish}
{head}
Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ Iran và Nga ra thị trường toàn cầu.
Một tàu chở dầu của Iran. (Nguồn: Bloomberg)
Ngày 30/7, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận tải biển lớn có liên quan đến Iran.
Theo bộ trên, trong danh sách trừng phạt lần này có hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ Iran và Nga ra thị trường toàn cầu, thu lại lợi nhuận hàng chục tỷ USD.
Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 thực thể khác cùng 10 tàu vận tải, bao gồm cả các công ty tại Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran.
Phản ứng về động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ là hành động gây tổn hại cho sự phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân Iran.
Đây được coi là đợt áp đặt lệnh trừng phạt có quy mô lớn nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump khởi xướng chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran.
Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào lựa chọn mua dầu mỏ hoặc hóa dầu từ Iran đều phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt và sẽ không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động thương mại nào với Mỹ.
Giới chức Mỹ nhận định loạt biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Iran gặp thế khó trong việc xuất khẩu dầu, song khả năng sẽ không gây gián đoạn kéo dài đối với thị trường toàn cầu.
Sau khi Chính quyền Tổng thống Trump liên tục áp đặt các vòng trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm từ khoảng 1,8 triệu thùng/ngày hồi đầu năm xuống còn 1,2 triệu thùng/ngày.
Nguồn TTXVN/Vietnam+
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Từ tháng 7/2024 đến nay, thủ đô Helsinki của Phần Lan không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông.
Trong ngày 30/7, Campuchia tiếp tục thúc đẩy một loạt các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Thái Lan hôm 28/7 nhằm giải quyết xung đột biên giới giữa hai nước.
Sóng thần ập vào bờ biển loạt nước giáp Thái Bình Dương, sau khi xảy ra trận động đất 8,8 độ ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.
Nga đã cơ bản đạt được những thành quả lớn trong xung đột vũ trang với Ukraine hơn 3 năm qua. Nếu tiếp tục kéo dài xung đột này, Nga có thể bị tổn thất lớn và đánh mất lợi thế...
Áp lực đòi Thủ tướng Nhật Bản từ chức tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, khiến tình hình chính trường nước này ngày càng nóng lên với những yếu tố khó lường, không chỉ đối với cá nhân...