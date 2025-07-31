Mỹ áp đặt đợt trừng phạt quy mô lớn nhất đối với Iran

Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ Iran và Nga ra thị trường toàn cầu.

Một tàu chở dầu của Iran. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 30/7, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận tải biển lớn có liên quan đến Iran.

Theo bộ trên, trong danh sách trừng phạt lần này có hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ Iran và Nga ra thị trường toàn cầu, thu lại lợi nhuận hàng chục tỷ USD.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 thực thể khác cùng 10 tàu vận tải, bao gồm cả các công ty tại Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran.

Phản ứng về động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ là hành động gây tổn hại cho sự phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân Iran.

Đây được coi là đợt áp đặt lệnh trừng phạt có quy mô lớn nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump khởi xướng chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào lựa chọn mua dầu mỏ hoặc hóa dầu từ Iran đều phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt và sẽ không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động thương mại nào với Mỹ.

Giới chức Mỹ nhận định loạt biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Iran gặp thế khó trong việc xuất khẩu dầu, song khả năng sẽ không gây gián đoạn kéo dài đối với thị trường toàn cầu.

Sau khi Chính quyền Tổng thống Trump liên tục áp đặt các vòng trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm từ khoảng 1,8 triệu thùng/ngày hồi đầu năm xuống còn 1,2 triệu thùng/ngày.

Nguồn TTXVN/Vietnam+