Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Myanmar ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn

Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar đưa tin Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) ngày 31/7 đã ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn, ngay sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực này.

Myanmar ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn

Thống tướng Min Aung Hlaing tại cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ở Nay Pyi Taw, ngày 31/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các khu vực nằm trong danh sách thiết quân luật bao gồm ở các bang Kachin (5 thị trấn), Kayah (3), Kayin (2), Chin (7), Rakhine (14), Shan (15) và các vùng Sagaing (9), Magway (5), Mandalay (3).

Theo lệnh thiết quân luật, NDSC sẽ chuyển giao quyền điều hành hành chính và tư pháp của các thị trấn trên cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. Lệnh thiết quân luật được ban hành nhằm tạo cơ sở cho các hoạt động hành chính, hòa bình và pháp quyền tại các khu vực trên và sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày.

Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 12 tới.

Một chính phủ liên bang mới cũng đã được thành lập do ông U Nyo Saw làm Thủ tướng, trong khi Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing làm Chủ tịch.

Nguồn nhandan.vn


Nguồn nhandan.vn

 Từ khóa: Thiết quân luật Thị trấn Myanmar Tình trạng khẩn cấp An ninh quốc gia Truyền hình Quốc phòng Lực lượng vũ trang Đưa tin Tổng tuyển cử
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triệt phá cơ sở điều chế ma túy tinh vi tại Bỉ

Triệt phá cơ sở điều chế ma túy tinh vi tại Bỉ
2025-08-01 10:14:00

Vụ triệt phá thứ 24 kể từ đầu năm cho thấy cuộc chiến chống ma túy tại Bỉ và châu Âu đang ngày càng quyết liệt trong bối cảnh hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, được tiến...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long