Myanmar ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn

Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar đưa tin Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) ngày 31/7 đã ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn, ngay sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực này.
Thống tướng Min Aung Hlaing tại cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ở Nay Pyi Taw, ngày 31/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các khu vực nằm trong danh sách thiết quân luật bao gồm ở các bang Kachin (5 thị trấn), Kayah (3), Kayin (2), Chin (7), Rakhine (14), Shan (15) và các vùng Sagaing (9), Magway (5), Mandalay (3).
Theo lệnh thiết quân luật, NDSC sẽ chuyển giao quyền điều hành hành chính và tư pháp của các thị trấn trên cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. Lệnh thiết quân luật được ban hành nhằm tạo cơ sở cho các hoạt động hành chính, hòa bình và pháp quyền tại các khu vực trên và sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày.
Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 12 tới.
Một chính phủ liên bang mới cũng đã được thành lập do ông U Nyo Saw làm Thủ tướng, trong khi Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing làm Chủ tịch.
Nguồn nhandan.vn
