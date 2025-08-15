Nam Bình Xuyên Green Park - Khu công nghiệp xanh, thông minh thế hệ mới

Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên Green Park có quy mô gần 300ha, tọa lạc tại tỉnh Phú Thọ sẽ chính thức khởi công vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những KCN thế hệ mới, phát triển theo định hướng xanh, thông minh, bền vững, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển đổi công nghiệp của khu vực phía Bắc.

Vị trí chiến lược - Kết nối vùng trọng điểm

KCN Nam Bình Xuyên Green Park nằm trên địa bàn xã Bình Nguyên và xã Xuân Lãng, tổng diện tích 295,7ha do CNCTech Industrial - một trong những nhà phát triển hạ tầng công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam làm chủ đầu tư.

Phú Thọ là tỉnh duy nhất tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố, đóng vai trò trung tâm liên kết vùng của miền Bắc. Từ đây, dự án có khả năng kết nối trực tiếp tới cảng nước sâu Hải Phòng (cách 150km), đồng thời dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc CT05, quốc lộ 2 và vành đai 4 - Hà Nội.

KCN cách Sân bay quốc tế Nội Bài chỉ 15 phút di chuyển, cách trung tâm Hà Nội 35km. Đặc biệt, dự án nằm gần Trung tâm logistics ICD Vietnam SuperPortTM và KCN Bá Thiện 1 trong bán kính 8km, tạo nên hệ sinh thái liên hoàn giữa công nghiệp - logistics - dịch vụ, phục vụ hiệu quả cho các doanh nghiệp FDI.

Hạ tầng đồng bộ - Công nghệ tiên tiến

Nam Bình Xuyên Green Park nổi bật với hệ thống hạ tầng hiện đại, thân thiện môi trường như Trạm biến áp 110/22kV công suất 4x63MVA (có khả năng mở rộng); hệ thống điện mặt trời công suất thiết kế lên tới 102 MVA; trạm cấp nước công suất 58.000m3/ngày; hệ thống xử lý nước thải loại A (TCVN), công suất từ 6.000 - 20.000m3/ngày; hệ thống AI-IMS giám sát vận hành thông minh 24/7; khoảng 35ha cây xanh và 5,5ha kênh mương, hồ điều hòa, điều tiết khí hậu và tạo môi trường làm việc xanh mát. Dự án được quy hoạch linh hoạt, phù hợp với nhiều lĩnh vực đầu tư như: Điện tử, công nghệ, cơ khí chế tạo, logistics, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao (với phân khu chuyên biệt).

Không chỉ phát triển hạ tầng, CNCTech Industrial còn cung cấp hệ sinh thái hỗ trợ trọn gói cho nhà đầu tư: Hỗ trợ pháp lý, thiết kế, xây dựng, PCCC, logistics, lưu trú, tuyển dụng, đào tạo, vận hành nhà máy... giúp rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Hiện tại, CNCTech Industrial sở hữu trên 600ha quỹ đất công nghiệp tại các địa phương chiến lược như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và TP. HCM cùng mạng lưới hơn 200 đối tác trong và ngoài nước như Compal, Accton, Ability, Sunway, VNPost... khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp. Trong năm 2025, các hạng mục trọng điểm của dự án như đường nội khu, trạm điện, nhà xưởng xây sẵn và trung tâm điều hành sẽ được triển khai đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư chiến lược.

Biểu tượng phát triển công nghiệp mới của Phú Thọ

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng chia sẻ: “Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao cho lao động địa phương mà còn thúc đẩy hạ tầng xã hội phát triển đồng bộ. Chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ tối đa nhà đầu tư, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng”.

Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ Khẳng định: “Sau khi tỉnh Phú Thọ được mở rộng từ sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình cũ, không gian phát triển công nghiệp được mở rộng, góp phần nâng tầm vị thế của tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Dự án Nam Bình Xuyên Green Park là biểu tượng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, hiện đại của tỉnh.” Dự án được phát triển theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các tập đoàn toàn cầu, đảm bảo các yếu tố về môi trường, hiệu suất và ESG. Hệ thống vận hành AI-IMS giám sát toàn diện 24/7, tích hợp CCTV thông minh, hệ thống PCCC đạt chuẩn quốc gia và hạ tầng viễn thông tốc độ cao, đảm bảo môi trường làm việc an toàn - thông minh - hiệu quả. Lễ khởi công dự án dự kiến diễn ra vào ngày 19/8/2025, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ, vị trí chiến lược và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, Nam Bình Xuyên Green Park được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp - logistics - công nghệ cao mới của khu vực phía Bắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu vào năm 2030.

Văn Cường