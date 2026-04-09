Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Sáng 9/4, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo dự thảo Quyết định ban hành quy chế công tác trực ban, họp và ban hành công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm gần đây, địa bàn tỉnh Phú Thọ chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt thiên tai, đặc biệt là bão Yagi năm 2024 và các cơn bão số 3, 5, 10, 11 năm 2025, gây thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng và sản xuất. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả; đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi, an toàn vùng hạ du khi có thiên tai xảy ra.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ban hành quy chế thống nhất về công tác trực ban, họp và ban hành công điện, văn bản chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai; chưa làm rõ vai trò của cơ quan tham mưu, giúp việc, dẫn đến còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, nhất là khi xảy ra các tình huống thiên tai lớn, phức tạp.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế công tác trực ban, họp và ban hành công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, tổng hợp, đánh giá thiệt hại và ứng phó thiên tai trên địa bàn. Theo dự thảo, quy chế gồm 19 điều, quy định cụ thể, chi tiết chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ đầu mối trong công tác phòng, chống thiên tai; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành; thống nhất cơ chế tiếp nhận, tổng hợp thông tin, chế độ báo cáo; rà soát thẩm quyền của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan; đồng thời góp ý cụ thể về thành phần, chế độ và thời gian trực ban.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, việc ban hành quy chế là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong bối cảnh diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình; xác định cụ thể đầu mối tham mưu, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo về thẩm quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến, hoàn thiện dự thảo quy chế trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lê Minh