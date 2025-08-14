Nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày 14/8, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) Phú Thọ, khu vực Hòa Bình, khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tình hình hoạt động. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị.

Trung tâm PTQĐ Phú Thọ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và sáp nhập Trung tâm PTQĐ thuộc UBND cấp huyện trước đây.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ báo cáo tại hội nghị.

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7, Trung tâm PTQĐ Phú Thọ đã kiện toàn tổ chức, bố trí viên chức các phòng, chi nhánh khu vực đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ của từng người và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Trung tâm hiện có 4 phòng chuyên môn, 13 chi nhánh Trung tâm PTQĐ khu vực với 133 biên chế. Thời gian qua, Trung tâm đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh; lập quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng PTQĐ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị.

Trung tâm PTQĐ khu vực Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm PTQĐ và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Hòa Bình (cũ) thành Trung tâm PTQĐ khu vực Hòa Bình, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Sau khi thành lập, Trung tâm đã sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, không để ngắt quãng, ngưng trệ. Trung tâm hiện có 4 phòng chuyên môn, 3 chi nhánh Trung tâm PTQĐ khu vực với 43 viên chức, người lao động.

Theo nội dung Đề án số 722/ĐA-UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lại Trung tâm PTQĐ tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm PTQĐ khu vực Vĩnh Phúc sẽ tiếp nhận nguyên trạng biên chế và số lượng người đang làm việc tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Tổng số biên chế được giao năm 2025 là 37, trong đó 34 viên chức, 3 hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP và 12 hợp đồng. Sau khi tổ chức lại sẽ tiếp tục tiếp nhận một số viên chức, người lao động của các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn về tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn tài chính, cơ sở vật chất; những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất... Các Trung tâm PTQĐ cũng đề nghị UBND tỉnh giao bổ sung biên chế, chỉ đạo sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu các Trung tâm PTQĐ khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là bồi thường giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu kiện toàn bộ máy, giao bổ sung biên chế, nhiệm vụ cho Trung tâm PTQĐ khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Sở Tài chính trên tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cấp bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất để đảm bảo mức vốn hoạt động cho PTQĐ; rà soát hiện trạng trụ sở, cơ sở vật chất, tài sản của các Trung tâm PTQĐ để tham mưu phương án bố trí phù hợp nhu cầu thực tế sử dụng. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các Trung tâm nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cũng cho ý kiến cụ thể đối với từng đề xuất, kiến nghị của các Trung tâm PTQĐ, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Lam