Nâng cao năng lực cán bộ giáo dục cấp xã: Đúng người, đúng việc

Theo Văn bản 4798/BGDĐT-NGCBQLGD, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương xem xét và phân bổ hợp lý biên chế công chức cấp tỉnh, xã, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng.

Hoạt động giáo dục STEM của học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (Hải Châu, Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã rà soát đội ngũ công chức hiện công tác tại phòng Văn hóa - Xã hội, bảo đảm bố trí đúng người, đáp ứng các tiêu chuẩn.

Gỡ khó cho địa phương

Tại TPHCM, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều chuyên viên trước đây thuộc phòng GD&ĐT được đưa về công tác tại các xã, phường, đặc khu. Tuy nhiên, một số xã, phường đặc khu lại không có chuyên viên chuyên môn phụ trách giáo dục, dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh liên quan tới công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tuyển sinh, ngân sách, kinh phí hoạt động.

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, khi các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc quản lý của cấp phường, xã, sự thay đổi này đặt ra những yêu cầu mới đối với UBND cấp xã, đặc biệt là công chức phụ trách giáo dục ở các phòng Văn hóa - Xã hội.

Thuận lợi của mô hình là chính quyền cấp xã hiểu rõ đặc điểm dân cư, điều kiện học tập và nhu cầu giáo dục địa phương, từ đó đưa ra quyết định, kế hoạch phù hợp và kịp thời. Tuy nhiên, hiện chỉ khoảng 50% công chức văn xã đã công tác trong lĩnh vực giáo dục, nên còn nhiều lúng túng khi tiếp cận nhiệm vụ quản lý giáo dục tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, cán bộ phụ trách giáo dục tại phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã, đặc khu đa phần tiếp cận mảng công việc mới. Có người trước đây là chuyên viên phòng GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng GD&ĐT, nhưng chỉ phụ trách một mảng cụ thể; nay khi về phòng Văn hóa - Xã hội lại phụ trách toàn diện lĩnh vực giáo dục.

Với hơn 150 điều khoản, nhiệm vụ, cán bộ phụ trách văn xã ở phường phải tiếp cận gần 60 đầu mục. Các nhiệm vụ trước đây của phòng GD&ĐT, UBND quận, huyện bây giờ trở về phường, xã, do phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, vì vậy áp lực rất lớn.

Sở GD&ĐT TPHCM đã làm việc, giao ban nhiều lần với cán bộ phụ trách giáo dục tại các phường, xã để cùng hỗ trợ, gỡ khó cho địa phương. Ngành Giáo dục thành phố đã tổ chức hai hội nghị giao ban, tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ phụ trách giáo dục. Quan trọng là cán bộ phụ trách giáo dục phường, xã phải xây dựng kế hoạch, nội dung để thực hiện.

Đặc biệt, để hỗ trợ cán bộ phường, xã dễ dàng tiếp cận công việc, TPHCM đã tổng hợp các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp thành sổ tay. Đồng thời, sở tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ phụ trách giáo dục tại 168 phường, xã, đặc khu để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Song song với việc tập huấn, hiệu trưởng các trường tiếp tục hỗ trợ cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: “Ngành Giáo dục TPHCM đang tính giải pháp phân công cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục hỗ trợ cán bộ tại phòng Văn hóa - Xã hội để cập nhật những quy định, thông tư, hướng dẫn liên quan đến giáo dục.

Mỗi phường, xã, đặc khu chọn một số hiệu trưởng ở từng bậc học, xây dựng chế độ cụ thể, hàng tuần sẽ hỗ trợ cán bộ văn hóa xã hội về lĩnh vực giáo dục. Với các vướng mắc của cán bộ phụ trách giáo dục phòng Văn hóa - Xã hội phường, xã, đặc khu, lãnh đạo phòng ban của Sở GD&ĐT TPHCM sẽ trả lời bằng văn bản gửi về để các phường, xã, đặc khu có cơ sở triển khai”.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (Vĩnh Hội, TPHCM) tựu trường. Ảnh: NTCC

Mô hình biệt phái, trưng tập

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) có 2 chuyên viên quản lý giáo dục, 1 từ phòng Nội vụ của huyện cũ và người còn lại là chuyên viên văn hóa - xã hội ở xã cũ chuyển sang. Ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho hay, do không xuất phát từ ngành Giáo dục nên công việc về quản lý trường học, cơ sở vật chất, giáo viên, thủ tục... các chuyên viên này đều phải đọc, nghiên cứu quy định, thông tư, nghị định lại từ đầu, không thể làm ngay.

Tương tự, xã Quế Trung (TP Đà Nẵng) có hai chuyên viên từ cấp xã cũ được điều động đến phòng Văn hóa - Xã hội và đảm nhiệm quản lý giáo dục. Ông Nguyễn Minh Sỹ - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho biết, trên địa bàn có 13 trường từ mầm non đến THCS. Xã đã tổ chức nhiều buổi giao ban trường học để chuyên viên nắm tình hình, làm quen với công việc do ban đầu còn quá nhiều bỡ ngỡ. Ngoài ra, các trường phải báo cáo, tham mưu thường xuyên cho chuyên viên để giải quyết nội dung công việc có liên quan trước khi bước vào năm học mới.

Trong khi đó, các chuyên viên quản lý giáo dục của xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) được chuyển từ ngành Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo của UBND huyện trước đó sang. Để các chuyên viên không xuất thân từ ngành Giáo dục tiếp nhận công việc thuận tiện, chủ động hơn, xã phải điều động nhân lực từ các trường có năng lực về quản lý giáo dục, công nghệ thông tin về hỗ trợ, tham mưu các công việc. Xã Trà Linh cũng điều động 1 giáo viên biệt phái về UBND xã đảm nhiệm các nội dung công việc liên quan đến mảng giáo dục.

Tại xã Avương (TP Đà Nẵng), ông Alăng ARấy - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho biết, phòng có 8 biên chế nhưng không có chuyên viên phụ trách quản lý giáo dục. Hiện, các công việc liên quan đến giáo dục ở xã được chia cho cán bộ trong phòng thực hiện và đều trái chuyên môn.

“Một trong những vấn đề khó khăn của xã Avương là thiếu vị trí viên chức giáo dục. Hiện, tôi phân công cán bộ phụ trách văn hóa thể thao đồng thời làm công tác quản lý giáo dục. Thiếu chuyên viên, chưa kể số nhân sự ở xã giờ được giao nhiệm vụ của cấp huyện trước đây nên phải vừa làm vừa học”, ông Alăng ARấy thông tin.

Tại xã Nội Bài (Hà Nội), bà Tạ Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân thông tin, một số cán bộ cấp xã được phân công phụ trách, chỉ đạo lĩnh vực chưa đúng với chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo, công tác trước đây nên gặp những khó khăn nhất định.

Về lĩnh vực giáo dục, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nội Bài có hai chuyên viên từng công tác tại Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn trước đây (1 cấp mầm non, 1 cấp tiểu học). Phó Chủ tịch UBND xã nguyên là Trưởng phòng GD&ĐT huyện và từng phụ trách khối THCS, nên việc triển khai, chỉ đạo công tác giáo dục của xã khoa học, nhịp nhàng và trôi chảy.

“Để giúp các trường trên địa bàn hoạt động hiệu quả, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã đã triệu tập một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên các nhà trường có năng lực quản lý, chuyên môn tốt làm cán bộ cốt cán cho phòng, để tư vấn, chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục của xã thêm thuận lợi”, bà Tạ Thị Thanh Bình thông tin và dẫn giải thêm, muốn tính định biên biên chế để bàn giao quân số theo từng năm cho các nhà trường, phòng Văn hóa - Xã hội đã mời đại diện ban giám hiệu từng cấp học lên để tính toán, tư vấn theo các thông tư, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Về công tác phổ cập giáo dục, trước đây phòng GD&ĐT có một chuyên viên phụ trách nhưng xã mới chưa có. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nội Bài đã cử một số lãnh đạo, chuyên viên đi tập huấn ở Sở GD&ĐT Hà Nội để về xã hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ đạo công tác này cho các nhà trường trong xã.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Nam (Trà Linh, Đà Nẵng) tham gia tập huấn trực tuyến đánh giá năng lực học sinh qua các môn học. Ảnh: NTCC

Giải pháp linh hoạt với thực tế

Với 11 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc địa bàn, bà Trịnh Đan Ly - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phụ trách văn xã chia sẻ, địa phương đang triển khai nghiêm túc những chỉ đạo từ thành phố, trong đó có hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo.

“Chúng tôi cố gắng củng cố tốt nhất lực lượng làm chuyên môn giáo dục của Phòng GD&ĐT Đống Đa (cũ), kết nối chặt chẽ với kênh chỉ đạo của sở GD&ĐT để công tác giáo dục được duy trì chất lượng. Tích cực tham mưu giữ định biên công chức và giáo viên, công tác tập huấn, rà soát bổ sung đội ngũ hết sức quan trọng, phát huy tối đa tự chủ cho các nhà trường”, bà Đan Ly trao đổi.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ (Hà Nội), từ 1/7, địa phương kiện toàn bộ máy để đi vào hoạt động ổn định; đồng thời chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát đội ngũ công chức của phường, nhất là khối giáo dục.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Mỗ có nhiều cán bộ trước đây công tác tại Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (cũ) với kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, cũng là thuận lợi khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tham mưu với Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các nhà trường trong thời gian tới.

Tại các xã, phường của Đà Nẵng, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn về giáo dục. Theo thống kê của Sở GD&ĐT, hiện chưa đến 30% số công chức giáo dục cấp xã có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm công tác từ lĩnh vực giáo dục.

Chưa kể tới những xã, phường có chuyên viên trước đây công tác ở các phòng GD&ĐT vốn chỉ phụ trách từng cấp học, nay chỉ có 1 - 2 người phụ trách từ mầm non cho đến THCS, đồng thời kiêm nhiệm thêm một số công tác thuộc các lĩnh vực khác. Trong khi đó, giáo dục vốn là lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu đặc thù, tính kế thừa và kinh nghiệm thực tiễn.

Để không làm gián đoạn các hoạt động giáo dục, ngay khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) điều động nhân lực từ các trường có năng lực về quản lý giáo dục, công nghệ thông tin về hỗ trợ, tham mưu các công việc cho các chuyên viên không xuất thân từ ngành Giáo dục.

Tuy nhiên, về lâu dài, ông Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) cho rằng, cần xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán từ các trường học để hỗ trợ công việc cho viên chức phụ trách giáo dục của các xã, phường.

“Với những xã, phường có từ 1 - 2 chuyên viên phụ trách giáo dục đúng chuyên môn, cũng khó bao quát hết được cả 3 cấp học do UBND xã, phường quản lý. Trong kiểm tra nội bộ hay tổ chức, giám sát các hoạt động giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi... cũng không thể đánh giá, nhận xét hết được. Hình thành một hội đồng cốt cán mà thành phần gồm cán bộ quản lý các bậc học để hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ phụ trách giáo dục xã, phường là mô hình vừa gọn nhẹ, linh động và tận dụng được hết nguồn lực từ các nhà trường”, ông Chín phân tích.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Đại Thanh (Hà Nội), đánh giá cao chủ trương của Bộ GD&ĐT với các địa phương về việc cần có các giải pháp phù hợp để huy động công chức đã từng công tác tại phòng GD&ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực giáo dục tại cấp xã nếu đủ điều kiện theo quy định.

