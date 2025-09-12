Trường Mầm non Minh Phương giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Trường Mầm non Minh Phương (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) nâng cao tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.

Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

Bà Kiều Hương Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Phương chia sẻ, thời gian qua, nhà trường đã nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Công tác phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi tiếp tục được duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng; hướng tới mục tiêu phổ cập GDMN trẻ 3 - 5 tuổi.

Xác định chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học sát với tình hình thực tế, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, hình thành những thói quen tốt và phẩm chất ban đầu cho trẻ.

Phòng lớp học khang trang, sạch đẹp.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ cũng được quan tâm đúng mức. Nhà trường tổ chức ăn bán trú cho 100% trẻ với thực đơn khoa học, đa dạng, phù hợp theo độ tuổi và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trẻ được theo dõi sức khỏe định kỳ, tổ chức cân đo, đánh giá sự phát triển thể chất thường xuyên, đảm bảo trẻ phát triển toàn diện.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Trường Mầm non Minh Phương là việc duy trì vững chắc kết quả phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100%, đảm bảo trẻ được chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết trước khi vào lớp 1.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Các phòng học, khu vui chơi, đồ dùng, đồ chơi đều được bố trí khoa học, phù hợp với từng lứa tuổi, tạo môi trường học tập và vui chơi tích cực cho trẻ. Cải tạo cảnh quan môi trường giáo dục theo hướng Xanh - Sạch - Đẹp, thân thiện, an toàn.

Nhà trường tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho trẻ.

Duy trì và nâng cao tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Những năm học vừa qua, Trường Mầm non Minh Phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt: quản lý giáo dục, phổ cập, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ và văn bản chỉ đạo của ngành Giáo dục. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tập huấn, hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định.

Công tác công khai minh bạch được chú trọng từ chất lượng chăm sóc, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên đến các khoản thu chi tài chính. Tất cả đều được thực hiện công khai trước hội đồng nhà trường và phụ huynh học sinh. Điều này góp phần tạo niềm tin, đồng thuận trong tập thể sư phạm cũng như phụ huynh.

Các bé vui tươi tạo dáng tại Ngày hội đến trường năm học 2025 - 2026.

Cùng với đó, các nhóm lớp thực hiện đúng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ. Nhà trường đồng thời triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, sổ sách chuyên môn, giảm áp lực hành chính cho giáo viên.

Tất cả trẻ đều được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi dinh dưỡng và chiều cao. Kết quả cuối mỗi năm học cho thấy tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt, tỷ lệ trẻ đạt chuẩn về cân nặng và chiều cao tăng từ 2,5% đến 7,7% so với đầu năm học.

Đặc biệt, chương trình giáo dục kỹ năng sống được lồng ghép hiệu quả, các bé được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như: trồng cây xanh, chăm sóc vườn hoa, ngày hội STEM, lễ hội Trung thu, tham quan doanh trại bộ đội, giao lưu văn nghệ - thể thao.

Nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo cảnh quan thân thiện, an toàn. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc quy chế, không có trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường hay mất an toàn cho trẻ.

Song song với đó, công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền phối hợp cùng phụ huynh và cộng đồng được triển khai mạnh mẽ. Nhiều hoạt động truyền thông trên loa phát thanh, họp phụ huynh, bảng thông báo...đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của giáo dục mầm non.

Lãnh đạo nhà trường tặng quà các bé.

Bà Kiều Hương Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Phương nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, bước vào năm học 2025 - 2026, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động, góp phần giữ vững phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi và từng bước hướng tới phổ cập GDMN trẻ 3 - 5 tuổi theo định hướng của ngành giáo dục.

Cùng với đó, Nhà trường xác định phương châm năm học mới 2025 - 2026 là “Chủ động - Đột phá - An toàn - Kỷ cương - Chất lượng”. Đặt ra các nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục tiêu giáo dục hướng tới sự công bằng chất lượng gắn với chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy học tập và nền tảng ngoại ngữ sớm tạo thế hệ sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục; phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 - 5 tuổi theo Nghị quyết 218/2025/QH ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 - 5 tuổi.

Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo định hướng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm và kỹ năng sống cho trẻ; giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

