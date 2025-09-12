Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong các cơ sở giáo dục

{title}
{publish}
{head}
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phú Thọ đã hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (HĐGDKNS&HĐGDNGCK) trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2025-2026.
Trường THCS Hạc Trì, phường Việt Trì chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Đối tượng tham gia là trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông có nguyện vọng, với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Các hoạt động sẽ được tổ chức trực tiếp tại trường, có thể linh hoạt trong lớp và ngoài lớp học. Tài liệu giảng dạy phải được Bộ GD&ĐT ban hành/phê duyệt hoặc được Sở GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn thẩm định. Đơn vị liên kết tổ chức HĐGDKNS&HĐGDNGCK phải được Sở GD&ĐT hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động, có đủ hồ sơ theo quy định và được Sở GD&ĐT có văn bản thông báo đáp ứng yêu cầu theo quy định để triển khai thực hiện HĐGDKNS&HĐGDNGCK liên kết tại cơ sở giáo dục. Có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách chuyên môn, chuyên gia tư vấn có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt để phối hợp triển khai hiệu quả với các nhà trường. Có đủ số lượng giáo viên phù hợp với quy mô triển khai...
Các cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát nhu cầu học của học sinh công bố công khai để các đơn vị liên kết đáp ứng yêu cầu liên kết theo quy định biết, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thông báo, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho học sinh và cha mẹ học sinh nắm rõ về chương trình, kế hoạch triển khai. Tổ chức cho học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký tham gia tự nguyện, tuyệt đối không được ép buộc dưới bất cứ hình thức nào.
Qua đó, bảo đảm chất lượng HĐGDKNS&HĐGDNGCK cho học sinh, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo môi trường thuận lợi để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục...
Hiền Mai
baophutho.vn Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại các bếp ăn bán trú trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho học...
baophutho.vn Nằm ở vùng đất hạ lưu ven sông Lô, làng Quan Tử xã Sơn Đông là một trong 21 làng cổ có từ 10 người đỗ Đại khoa (Tiến sĩ) thời phong kiến trở...
baophutho.vn Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Văn bản số 1056 /SGDĐT-HSSV ngày 10/9/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương...
Trường Mầm non Minh Phương (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) nâng cao tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.
baophutho.vn Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngay từ đầu năm học 2025-2026, sở đã yêu cầu các đơn vị, trường học trong tỉnh tăng cường công tác bảo đảm...
baophutho.vn Bước vào năm học 2025 - 2026, các trường học trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định nền nếp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục bài bản,...
baophutho.vn Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Theo...