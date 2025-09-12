Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong các cơ sở giáo dục

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phú Thọ đã hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (HĐGDKNS&HĐGDNGCK) trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2025-2026.

Trường THCS Hạc Trì, phường Việt Trì chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Đối tượng tham gia là trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông có nguyện vọng, với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Các hoạt động sẽ được tổ chức trực tiếp tại trường, có thể linh hoạt trong lớp và ngoài lớp học. Tài liệu giảng dạy phải được Bộ GD&ĐT ban hành/phê duyệt hoặc được Sở GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn thẩm định. Đơn vị liên kết tổ chức HĐGDKNS&HĐGDNGCK phải được Sở GD&ĐT hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động, có đủ hồ sơ theo quy định và được Sở GD&ĐT có văn bản thông báo đáp ứng yêu cầu theo quy định để triển khai thực hiện HĐGDKNS&HĐGDNGCK liên kết tại cơ sở giáo dục. Có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách chuyên môn, chuyên gia tư vấn có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt để phối hợp triển khai hiệu quả với các nhà trường. Có đủ số lượng giáo viên phù hợp với quy mô triển khai...

Các cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát nhu cầu học của học sinh công bố công khai để các đơn vị liên kết đáp ứng yêu cầu liên kết theo quy định biết, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thông báo, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho học sinh và cha mẹ học sinh nắm rõ về chương trình, kế hoạch triển khai. Tổ chức cho học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký tham gia tự nguyện, tuyệt đối không được ép buộc dưới bất cứ hình thức nào.

Qua đó, bảo đảm chất lượng HĐGDKNS&HĐGDNGCK cho học sinh, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo môi trường thuận lợi để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục...

Hiền Mai