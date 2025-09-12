Đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú trường học

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại các bếp ăn bán trú trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh. Vì thế, ngay đầu năm học mới, các trường học tổ chức ăn bán trú trên địa bàn xã Tam Nông đã tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình đảm bảo ATVSTP nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Bữa ăn của trẻ ở Trường Mầm non Hưng Hóa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

Trường Mầm non Hưng Hoá có cơ sở vật chất khang trang, bếp ăn bán trú được bố trí gọn gàng, ngăn nắp theo quy chuẩn một chiều. Chúng tôi có mặt tại trường vào khoảng 10 giờ sáng đúng lúc các cô nhân viên nuôi dưỡng đang chia cơm về các lớp với thực đơn gồm canh bí xanh, thịt lợn băm, rau xào. Theo quan sát của phóng viên, dụng cụ đựng đồ ăn, bát, thìa của trẻ đều sạch sẽ, sáng bóng đặt ngay ngắn trong những chiếc tủ nhôm kính. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để phục vụ cho 232 trẻ ăn bán trú, trường bố trí 4 cô chăm nuôi. Đầu năm học 2025-2026, Ban giám hiệu đã hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Hoa Long ở khu 1, xã Thọ Văn để cung cấp các loại thực phẩm cho bếp ăn nhà trường. Thực đơn, thực phẩm được thay đổi theo ngày, theo mùa và niêm yết công khai tại các lớp học. Cán bộ quản lý và nhân viên cấp dưỡng đều nắm vững kiến thức về ATTP, có chứng chỉ nấu ăn, biết cách lựa chọn thực phẩm, chế độ kiểm thực ba bước và cách lưu mẫu thức ăn 24 giờ”.

Mặc dù Trường Mầm non Dậu Dương có quy mô nhỏ chỉ với 109 học sinh, 100% đăng ký bán trú, nhưng nhà trường xác định vấn đề ATVSTP có vai trò quan trọng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô giáo Hoàng Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường nằm ở vùng nông thôn, điều kiện còn nhiều khó khăn. Với số tiền ăn bán trú 17.000 đồng/ngày/học sinh, trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ chế biến theo nguyên tắc một chiều, có nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh. Các đồ dùng trang thiết bị đảm bảo yêu cầu theo từng khâu chế biến, được lau chùi, cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi sử dụng. Hàng năm, các cô chăm nuôi đều được đi tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nguồn thực phẩm đầu vào hàng ngày có sự giám sát chặt chẽ của Ban giám hiệu. Nhờ đó, các bữa ăn của các cháu đều đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng”.

Việc lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ được Trường Mầm non Dậu Dương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Năm học 2025-2026, xã Tam Nông có 5 trường mầm non và 1 trường tiểu học tổ chức bán trú cho học sinh với hơn 1.000 học sinh đăng ký bán trú. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, ngay đầu năm học 2025-2026, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tam Nông đã chỉ đạo sát sao các trường trong công tác vệ sinh, tổ chức bán trú. Các trường học có bếp ăn bán trú tăng cường công tác y tế, vệ sinh môi trường để phòng, chống, ngăn chặn các bệnh lây truyền; huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh tham gia vệ sinh khuôn viên sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Công tác quản lý Nhà nước về ATTP tại các bếp ăn bán trú được thực hiện nghiêm túc, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu các nhà trường. Bên cạnh đó, các trường chủ động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm ATVSTP, phòng, chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về ATTP, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tam Nông cho biết: “Chúng tôi khuyến khích các trường tăng cường phối hợp với phụ huynh và chính quyền địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc đảm bảo ATTP. Thời gian tới, Phòng sẽ tổ chức thêm các lớp tập huấn chuyên sâu và tăng cường kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú để đảm bảo không có sai phạm về quy định ATVSTP”. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội cũng đề nghị các trường cần có kế hoạch tài chính minh bạch, đặc biệt đối với những trường nhỏ như Trường Mầm non Dậu Dương, để giải quyết khó khăn trong việc chi trả thù lao hàng tháng cho cô nuôi dưỡng. Việc áp dụng công nghệ trong quản lý như sử dụng phần mềm theo dõi thực đơn và chi phí cũng được khuyến khích để tăng tính minh bạch và hiệu quả.

Với sự chỉ đạo sát sao từ chính quyền địa phương cùng với cách tổ chức bài bản và trách nhiệm của các trường, phụ huynh trên địa bàn xã Tam Nông có thể yên tâm về chất lượng bữa ăn và môi trường học tập an toàn cho con em mình. Những nỗ lực này góp phần nâng cao sức khỏe cho học sinh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển giáo dục tại địa phương.

Hồng Nhung