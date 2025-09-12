Viết tiếp trang sử hào hùng

Gần 4 ngàn thầy giáo, học sinh nam của Trường THPT Ngô Gia Tự xã Lập Thạch đã xung phong tòng quân lên đường chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây Nam của Tổ quốc; các anh đã trở thành biểu tượng cho một thế hệ tri thức “Xếp bút nghiên lên đường cầm súng/Học người xưa đi cứu non sông”...

Thầy và trò dành một phút mặc dưới bia tưởng niệm các thầy giáo, học sinh của trường đã hy sinh vì Tổ quốc

Sáng mùng 5/9 khi tiếng trống khai trường đã điểm theo vàng tươi của sắc nắng, đỏ rực của sắc cờ, các thầy cô, học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự xã Lập Thạch lại háo hức, bồi hồi trước thềm năm học mới, đánh dấu một khởi đầu mới, tiếp thêm động lực cho những ước mơ, khát vọng vươn tới tương lai. Điều làm tôi xúc động nhất là tại khuôn viên nhà trường một bia tưởng niệm mang hình cây bút và quyển vở với dòng chữ: “Đời đời biết ơn các thầy giáo, học sinh đã hy sinh vì Tổ quốc”. Bên cạnh là tượng bán thân của nhà cách mạng yêu nước Ngô Gia Tự mà ngôi trường vinh dự được mang tên. Khói hương trầm phảng phất, tĩnh lặng sau một phút tưởng niệm của thầy và trò nhà trường trước khi khai giảng.

Cùng chung niềm xúc động trào dâng, tôi nhẹ nhàng đưa tay lần theo từng chữ, từng tên, từng năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ, ngày tháng hy sinh của 236 thầy giáo, học sinh nam của trường đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thiệu Bình sinh năm 1956, nhập ngũ tháng 8/1974 và hi sinh ngày 29/4/1975, đúng một ngày trước đại thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam, non sông thu về một mối.

Thẻ lưu niệm nhà trường tặng học sinh trước khi lên đường nhập ngũ

Thầy Triệu Văn Hải - Hiệu trưởng nhà trường đưa tôi thăm nhà truyền thống, nơi lưu giữ những kỷ niệm hào hùng của lớp người đi trước. Vẫn còn đó tấm thẻ lưu niệm nhà trường tặng học sinh trước khi lên đường nhập ngũ với dòng chữ: “Đáp lời Đảng gọi anh lên đường/ Diệt thù, cứu nước giữ quê hương/ Hẹn buổi quét xong phường Mỹ nguỵ/ Mở hội mừng công dưới mái trường”... Ngày đó, những ai có được thẻ này là rất tự hào, vì nó như một “tấm hộ chiếu” để các anh hiên ngang vào chiến trường. Thầy Hải giới thiệu tỉ mỉ, căn kẽ của nhà trường qua các 4 thời kỳ: Từ năm 1962-1975 thời kỳ kháng chiến; từ 1976-1986 Đại thắng mùa Xuân 1975 đến trước giai đoạn đổi mới 1986; 1987-1996 khi đất nước bước vào đổi mới (1986), Nhà trường cũng phải đổi cách quản lý, thời kỳ vừa nhiều khó khăn, vừa nhiều khởi sắc và từ năm 1997 đến nay là giai đoạn Nhà trường phát triển rực rỡ.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, từ năm 1962 thành lập trường đến nay, nhà trường đã đào tạo 30.521 học sinh tốt nghiệp. Trong thời kỳ kháng chiến đã có gần 4.000 thầy, trò nhà trường lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 236 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và hàng ngàn thương, bệnh binh để lại phần máu xương nơi chiến trường. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành; trong đó có 76 tiến sỹ, phó giáo sư, giáo sư; 85 đại tá, nhiều tướng lĩnh và hàng trăm cán bộ lãnh đạo từ cấp xã trở lên.

Tiếp bước cha anh, noi gương những người đi trước, trong 4 năm học gần đây (2021-2025), nhà trường luôn giữ vững vị thế tốp đầu của tỉnh (Vĩnh Phúc cũ); 100% học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ đại học tăng dần từ 65% lên 94,3%, học sinh giỏi cấp tỉnh trên 1.000 em, luôn top 3 toàn tỉnh và dẫn đầu khối không chuyên. Đặc biệt nhiều em đã trúng tuyển vào các trường đại học đầu ngành như: Bách khoa Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Y Hà Nội... 300 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Kỳ tuyển sinh đại học 2025 trường có 327 học sinh dự thi đánh giá năng lực, tư duy và chứng chỉ ngoại ngữ/580 học sinh lớp 12. 524 em tham gia xét tuyển Đại học và đã có 494 em trúng tuyển ngay đợt 1 vào các trường Đại học tốp đầu. Nhiều em nhà ở Lập Thạch, Sông Lô (cũ) vượt đã vượt qua 20km để đến trường học tập.

Nhà truyền thống để thế hệ sau ghi nhớ công lao của lớp người đi trước

Năm học này, Trường THPT Ngô Gia Tự xác định mục tiêu trọng tâm đó là: Giữ vững và phát huy vị thế là trường tốp đầu của tỉnh; phấn đấu 94% học sinh đỗ đại học, trong đó nhiều em đỗ vào các trường đại học hàng đầu của cả nước. Nhà trường lấy việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, có học sinh tham gia dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia; tiếp tục xây dựng môi trường : Trường học hạnh phúc - Học sinh tự tin - Giáo viên tận tâm - Phụ huynh đồng hành” và bồi dưỡng học sinh Ngô Gia Tự năng động - sáng tạo - nhân ái - trách nhiệm - Giáo viên tận tâm - Phụ huynh đồng hành.

Thầy Triệu Văn Hải - Hiệu trưởng THPT Ngô Gia Tự khẳng định: “Là ngôi trường có bè dầy lịch sử, truyền thống cách mạng, chúng tôi luôn luôn giáo dục các thế hệ học sinh lòng yêu nước, yêu chuộng hoà bình và khắc sâu, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Vào sáng thứ 2 đầu tuần, trường lại tổ chức một phút mặc niệm dưới bia tưởng niệm để mỗi thầy cô, học sinh tự soi, tự sửa cho xứng đáng với máu đào của các thầy giáo, học sinh nhà trường đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Thúy Hằng