Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới

Sáng 22/6, tại phường Hòa Bình, Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới” dành cho cán bộ tư pháp tại tỉnh.

Giảng viên và các học viên thảo luận tại chương trình.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 22 - 24/6/2026). Học viên là các công chức được giao tham mưu, phụ trách lĩnh vực tư pháp tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản về giới, định kiến giới và tác động của định kiến giới đến bất bình đẳng giới; nhận diện các hình thức, cấp độ bạo lực giới và các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chương trình đi sâu tập huấn kỹ năng thực tế: Tiếp nhận thông tin, nhận diện, hỗ trợ ban đầu, tư vấn, hướng dẫn và kết nối các dịch vụ hỗ trợ phù hợp đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; quy trình và cách thức tăng cường hiệu quả mạng lưới dịch vụ tư pháp, chuyển gửi trợ giúp kịp thời giữa các dịch vụ tại cộng đồng và Ngôi nhà Ánh Dương.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, đại diện Sở Y tế nhấn mạnh: Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vấn đề xã hội cần được quan tâm, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân và ảnh hưởng đến sự ổn định của gia đình, xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, những năm qua, với sự hỗ trợ của UNFPA, tỉnh Phú Thọ đã triển khai dự án “Mô hình Dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương”. Đây là mô hình hỗ trợ toàn diện, cung cấp các dịch vụ thiết yếu (từ tư vấn, tham vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội, y tế, pháp lý, đến nơi tạm lánh an toàn và kết nối nguồn lực) để giúp người bị bạo lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ban tổ chức và các học viên tại lớp tập huấn.

Hồng Duyên