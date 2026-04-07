Nắng nóng bao trùm cả nước, miền Trung chạm ngưỡng trên 40 độ C

Ngày 7/4, nắng nóng tiếp tục bao phủ trên cả nước, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận mức nhiệt đặc biệt gay gắt, có nơi vượt 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

=Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Trung Bộ đối mặt với nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, tại khu vực Tây Bắc Bộ, hình thái thời tiết chủ đạo là nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ C. Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng, đêm không mưa.

Với tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt, chỉ số tia UV tại hầu hết các tỉnh thành đều ở mức gây hại cao đến rất cao. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước và có các biện pháp chống nắng phù hợp để bảo vệ sức khỏe.

Nguồn TTXVN