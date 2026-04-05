Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc vận động 159 đơn vị máu

Câu lạc bộ (CLB) vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc vừa tổ chức chương trình hiến máu định kỳ tại điểm hiến máu cố định của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động được CLB duy trì thường xuyên hằng tháng, góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 tình nguyện viên. Kết quả tiếp nhận được 159 đơn vị máu an toàn, bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Qua đó, tinh thần “tương thân, tương ái” tiếp tục được phát huy, từng bước đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, bền vững trong đời sống xã hội.

CLB vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc trao quà tại phường Vĩnh Yên.

Nhân dịp này, CLB vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc đã trao 11 suất quà, mỗi suất trị giá 550 nghìn đồng cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại một số xã, phường.

Thu Hà