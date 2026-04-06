Thời tiết ngày 6/4: Nắng nóng gia tăng trong cả nước, chiều tối có mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, thời tiết trên cả nước có xu hướng gia tăng nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện mưa dông kèm hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Đáng chú ý, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tăng cao vào trưa và đầu giờ chiều, khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, hình thái thời tiết chủ đạo là ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, góp phần làm dịu nhiệt cục bộ.

Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực còn lại trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục ghi nhận nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt khi tham gia giao thông hoặc lao động ngoài trời.

Trước tình hình nắng nóng gia tăng, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, riêng phía Bắc 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Theo baotintuc.vn