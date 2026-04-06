Phụ nữ Minh Hoà thi đua yêu nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Minh Hòa xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác Hội. Các phong trào được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thực tiễn của hội viên, qua đó phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Nhóm may gia công khu 7 Hồng Hà, xã Minh Hòa hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương, thu nhập bình quân đạt từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội phát động thi đua gắn với các cuộc vận động lớn như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”... Nội dung thi đua được cụ thể bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh. Trong năm 2025 đã có 17 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Phong trào thi đua yêu nước cũng được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội duy trì hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hình thức linh hoạt như: Góp vốn quay vòng, hỗ trợ ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Hiện nay, xã có 2.451 hội viên tham gia các mô hình tiết kiệm, với tổng số tiền trên 780 triệu đồng, hỗ trợ cho 612 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội đang quản lý 13 tổ vay vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ gần 37 tỷ đồng, cho 571 hộ vay, không có trường hợp nợ lãi và gốc quá hạn. Tiếp tục phối hợp với quỹ TYM, quản lý 13 cụm với trên 300 thành viên, dự nợ đạt gần 5 tỷ đồng. Các tổ hợp tác, nhóm liên kết, như tổ hợp tác chế biến chè, tổ hợp tác bánh truyền thống... bước đầu hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2025, Hội LHPN xã và các chi hội đã trao tặng hơn 30 suất quà cho các đối tượng chính sách, tân binh lên đường nhập ngũ; vận động hỗ trợ hội viên khó khăn, ốm đau với trên 300 ngày công lao động và hơn 30 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội LHPN xã và các chi hội đã trao 26 suất quà, trị giá 7 triệu đồng cho hội viên khó khăn, trẻ em mồ côi; đồng thời, tặng 86 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, tổng trị giá gần 13 triệu đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được duy trì, cùng với các hoạt động chăm lo trẻ em mồ côi, phụ nữ yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ xã Minh Hòa tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt. Các chi hội duy trì hiệu quả các mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, đảm nhận các tuyến đường tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, trồng gần 500 cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Hội viên phụ nữ tích cực vận động gia đình và Nhân dân hiến đất làm đường giao thông, góp phần hoàn thiện tiêu chí hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống và diện mạo nông thôn.

Đồng chí Phạm Thị Thuý An - Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Hòa cho biết: “Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ. Thông qua thi đua, hội viên phụ nữ ngày càng năng động, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương”. Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ xã Minh Hòa đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phụ nữ không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của mình mà còn góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Anh Thơ