Thời tiết ngày 5/4: Hà Nội có mưa nhẹ, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, Hà Nội có mưa vài nơi, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi vượt 39 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó khu vực Trung Bộ và một số nơi ở Nam Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa rào và dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Ngày 5-6/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; khu vực cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Riêng ngày 5/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 5/4, tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng một số nơi xảy ra nắng nóng, có nơi trên 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 23-34 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tại khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19-34 độ C. Gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Gió nhẹ.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Gió nhẹ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông trên nhiều khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh./.

Nguồn TTXVN