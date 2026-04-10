Bắt Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên do liên quan đường dây tội phạm

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.
Công bố lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi.
Hoàng Trọng Lợi sinh năm 1970, đang là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Trọng Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi được giao phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường của thành phố Phúc Yên.
Tối cùng ngày, Công an tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Lợi, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của đối tượng.
Hoàng Trọng Lợi là một đối tượng liên quan vụ án “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp do Công an tỉnh Phú Thọ đang tổ chức triệt phá. Đến nay, nhiều đối tượng đã bị bắt tạm giam.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo nhandan.vn
