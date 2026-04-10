Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bắt Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên do liên quan đường dây tội phạm

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Bắt Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Yên do liên quan đường dây tội phạm

Công bố lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi.

Hoàng Trọng Lợi sinh năm 1970, đang là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Trọng Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi được giao phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường của thành phố Phúc Yên.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Lợi, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của đối tượng.

Hoàng Trọng Lợi là một đối tượng liên quan vụ án “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp do Công an tỉnh Phú Thọ đang tổ chức triệt phá. Đến nay, nhiều đối tượng đã bị bắt tạm giam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long