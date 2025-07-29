Khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã Bản Nguyên ngày càng giàu mạnh

Diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đại hội Đảng bộ xã Bản Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định nhiều vấn đề lớn từ thực tiễn đặt ra, với kỳ vọng xây dựng Bản Nguyên trở thành xã giàu mạnh, phát triển bền vững.

Một góc xã Bản Nguyên hôm nay

Đảng bộ xã Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Cao Xá, Vĩnh Lại và Bản Nguyên, với 64 chi, đảng bộ trực thuộc, hơn 1.600 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Do đó 15/15 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra đều hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã trước khi sắp xếp phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, hiệu quả; hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Trong phát triển kinh tế, cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện có hiệu quả khâu đột phá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nông nghiệp với tổng vốn xây dựng đạt 1.173,9 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng thông tin, truyền thông, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, điện, nước sạch tiếp tục được củng cố, tăng cường, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cấp ủy các cấp đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh với sản phẩm lợi thế, nâng bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp/ha đạt 149,8 triệu đồng. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định với 41 doanh nghiệp và trên 1.200 hộ kinh doanh đang hoạt động, hằng năm giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả. Hàng năm, trên 97% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; số khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá đạt trên 90%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,79%, hộ cận nghèo giảm xuống dưới 1,93%. Xã hiện có 8/11 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 36 nhà văn hóa được cải tạo, nâng cấp, trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết...

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên phụ trách thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ nên tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt trên 90%. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 117 đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm được các cấp ủy thực hiện theo đúng hướng dẫn, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%. Đảng bộ 3 xã trước sáp nhập hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, quan điểm phát triển của Đảng bộ xã Bản Nguyên trong nhiệm kỳ mới là: Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng cận đô thị; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông nghiệp, cận đô thị theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ. Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ cho Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... phấn đấu xây dựng xã Bản Nguyên ngày càng phát triển.

Đảng bộ xã xác định 5 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm, đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 150 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện 5 năm đạt 3.500 tỷ đồng; 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành: 95% hồ sơ được xử lý trực tuyến...

Với những giải pháp, lộ trình rõ ràng, cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bản Nguyên sẽ luôn đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bùi Quang Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bản Nguyên