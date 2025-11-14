Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 2, xã Tam Dương Bắc

Chiều 14/11, thôn 2, xã Tam Dương Bắc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng thôn 2.

Thôn 2, xã Tam Dương Bắc có 175 hộ, hơn 750 nhân khẩu, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu các chủ trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện, phối hợp tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên, Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chi bộ thôn có 32 đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng cao, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà của tỉnh cho các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 65 triệu đồng, 168/175 hộ đạt gia đình văn hóa; thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ còn 2,8%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật; các mâu thuẩn nảy sinh trong Nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Lãnh đạo xã Tam Dương Bắc tặng hoa chúc mừng thôn 2.

Chương trình hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật của Nhân dân trong thôn 2.

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo xã đã tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn 2 và trao quà của tỉnh, xã cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi.

Hoàng Nga