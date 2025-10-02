Nên ăn gì khi niềng răng để đảm bảo dinh dưỡng?

Niềng răng là một quá trình quan trọng giúp cải thiện vẻ đẹp của hàm răng và nụ cười. Chế độ ăn uống trong thời gian này cần được chú ý để bảo vệ sức khỏe răng miệng và đảm bảo quá trình niềng răng diễn ra suôn sẻ.

Niềng răng không chỉ là một kỹ thuật chỉnh nha mà còn là quá trình ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của hàm răng. Những chiếc mắc cài thường khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, vì vậy việc chọn lựa thực phẩm phù hợp có thể giúp ngăn ngừa đau đớn và khó chịu. Quá trình niềng răng có thể gặp khó khăn nhưng việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể làm giảm bớt những cảm giác khó chịu và giúp bạn duy trì sức khỏe răng miệng tốt nhất.

Bên cạnh đó, một chế độ ăn uống hợp lý cũng hỗ trợ sự phục hồi của nướu và giữ gìn sức khỏe răng miệng, hạn chế tình trạng sâu răng, viêm nướu và các vấn đề khác. Dưới đây là một số loại thực phẩm nên ưu tiên khi niềng răng.

1. Ưu tiên thực phẩm dễ nhai và dễ nuốt

Khi đang niềng răng, miệng thường cảm thấy ê buốt, việc ăn uống có thể trở nên khó khăn hơn. Trong những ngày đầu đi niềng (và sau mỗi lần siết dây), nên ăn thực phẩm mềm, dễ nhai để giảm đau, giảm áp lực lên mắc cài. Do đó, lựa chọn thực phẩm dễ nhai và dễ nuốt nên được ưu tiên hàng đầu.

Theo BSCKI. Lê Thế Cường - chuyên khoa Răng Hàm Mặt, với những bạn đang niềng răng, cần điều chỉnh chế độ bữa ăn cho phù hợp. Nên lựa chọn món mềm, nấu kỹ, không dai cứng là tốt nhất khi gắn mắc cài niềng răng. Việc nhai thức ăn mềm giúp bạn bớt cảm giác đau, ê buốt do răng nhạy cảm, đồng thời hạn chế bung dây cung, tuột mắc cài. Dưới đây là những gợi ý phù hợp:

Sữa chua: Sữa chua không chỉ mềm mại mà còn là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Canxi là khoáng chất quan trọng cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của răng và xương. Ngoài ra, sữa chua cũng chứa probiotic, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe miễn dịch. Việc tiêu thụ sữa chua giúp duy trì một môi trường miệng sạch sẽ và khỏe mạnh.

Chuối: Đây là loại trái cây tuyệt vời cho những người đang niềng răng. Chuối mềm và dễ tiêu hóa, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng mà không yêu cầu nhiều lực khi nhai. Ngoài ra, chuối còn chứa nhiều vitamin B6, vitamin C và kali... tốt cho sức khỏe nói chung.

Súp và cháo: Những món ăn dạng lỏng như súp và cháo không chỉ dễ ăn mà còn rất bổ dưỡng. Chúng có thể được nấu với nhiều loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo cung cấp đầy đủ các vitamin, khoáng chất và năng lượng cần thiết. Đây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần duy trì cân nặng hoặc cần kiêng thực phẩm cứng trong thời gian niềng răng.

Thức ăn cứng hoặc dính có thể làm hỏng niềng răng, gây đau trong những ngày mới đeo hoặc chỉnh niềng răng.

2. Thực phẩm giàu canxi và vitamin D tốt cho người niềng răng

Canxi và vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương và răng, đặc biệt là trong thời kỳ niềng răng. Chúng giúp củng cố men răng và giảm nguy cơ loãng xương. Các thực phẩm nên được ưu tiên bao gồm:

Sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa, phô mai, sữa chua là những nguồn cung cấp canxi tốt. Một cốc sữa thường chứa khoảng 300 mg canxi, đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Canxi không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn hỗ trợ quá trình đông máu và hoạt động của các cơ. Việc bổ sung canxi qua các sản phẩm từ sữa cũng giúp cân bằng lượng acid trong miệng, bảo vệ men răng.

Rau xanh: Các loại rau như cải xoăn, rau bina, bông cải xanh rất giàu canxi. Mặc dù lượng canxi trong rau không cao bằng trong sữa nhưng chúng vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt cho những người ăn chay. Ngoài ra, rau xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và các vitamin thiết yếu như vitamin K giúp hỗ trợ quá trình đông máu và thúc đẩy sức khỏe xương.

3. Bổ sung thực phẩm tăng cường miễn dịch

Sức khỏe răng miệng cũng phụ thuộc vào hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch tốt cũng giúp ngăn ngừa các bệnh lý như viêm nướu và sâu răng. Để cải thiện sức đề kháng, hãy bổ sung những thực phẩm sau vào chế độ ăn:

Trái cây và rau quả tươi: Những loại thực phẩm này rất giàu vitamin C, vitamin A, vitamin B là những chất dinh dưỡng quan trọng cho việc duy trì sức khỏe nướu và răng. Vitamin C có tác dụng cải thiện lưu thông máu tới nướu, giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. Một số loại trái cây như cam, kiwi, dâu tây đều chứa lượng vitamin C cao, cần thiết cho sức khỏe.

Protein lành mạnh: Khi niềng răng, việc đảm bảo lượng protein đủ thiết yếu cho cơ thể là rất quan trọng. Nên lựa chọn nguồn thực phẩm giàu protein lành mạnh mà bạn có thể dễ dàng tiêu thụ mà không gây khó khăn cho răng như cá, thịt gà bỏ da, tôm, trứng, đậu phụ,...

Các loại hạt: Các loại hạt như hạt hạnh nhân, hạt chia và hạt óc chó cung cấp nhiều omega-3, một loại acid béo cần thiết giúp giảm viêm. Ngoài ra, các loại hạt này còn chứa vitamin E và một số khoáng chất như magie và kẽm, giúp tăng cường sức khỏe răng miệng và toàn diện. Nếu các loại hạt khó nhai và vướng vào mắc cài khi niềng răng thì nên sử dụng hạt để làm sữa hạt giúp cơ thể vẫn nhận được những chất dinh dưỡng cần thiết mà không gây áp lực lên răng niềng.

Khi niềng răng nên tránh ăn các thực phẩm dính và thực phẩm quá cứng vì chúng làm tăng nguy cơ bị bong mắc cài, gãy dây cung. Hạn chế đồ uống có tính acid cao, đồ ngọt vì chúng dễ gây sâu răng gần mắc cài và làm giảm độ bền keo gắn mắc cài.

Khi thực hiện niềng răng để chỉnh nha, cần tuân thủ các quy trình chăm sóc và thăm khám đều đặn để được kiểm tra và có biện pháp điều chỉnh hợp lý. Ngoài ra, người niềng răng cần thực hiện các biện pháp giữ vệ sinh răng miệng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ nha khoa.

Nguồn suckhoedoisong.vn