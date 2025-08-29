Nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban ngành, tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, nhằm “xóa mù công nghệ”, đem công nghệ số đến gần hơn với người dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, việc nâng cao kỹ năng số cho người dân được xem là chìa khóa để rút ngắn khoảng cách công nghệ, giúp mọi tầng lớp xã hội dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ hiện đại.

Tại phường Việt Trì, công an phường đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn. Ngày 10/7, Trưởng Công an phường Việt Trì đã ký quyết định thành lập Tổ công nghệ Công an phường, lực lượng nòng cốt trong việc triển khai phong trào.

Tổ công nghệ được phân công theo từng chuyên môn cụ thể như: Hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, xử lý văn bản điện tử... Không chỉ tổ chức tuyên truyền tại trụ sở, tổ công nghệ còn phối hợp với UBND phường, các tổ dân phố và ĐVTN tổ chức nhiều buổi hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư.

Các thành viên trong Tổ công nghệ Công an phường Việt Trì được phân công theo chuyên môn cụ thể.

Nhờ phương châm “cầm tay chỉ việc”, lực lượng công an đã trở thành cầu nối thân thiện, giúp người dân từng bước vượt qua rào cản công nghệ. Song song với đó, mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” được triển khai cũng góp phần phát huy vai trò của chính quyền và đoàn thể trong việc đưa công nghệ đến gần với người dân hơn.

Tại những địa bàn miền núi, phong trào “Bình dân học vụ số” cũng đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt. Ở xã Long Cốc, Công an xã đã phối hợp với ĐVTN xã tham mưu Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương ban hành kế hoạch cụ thể nhằm triển khai phong trào.

Trên cơ sở đó, các “Lớp Bình dân học vụ số” lưu động được tổ chức tại từng khu dân cư, mang công nghệ đến tận nơi bà con sinh sống. Nội dung các lớp học tập trung vào những kỹ năng thiết thực như: Cài đặt, kích hoạt định danh điện tử VNeID mức 2; đăng ký, nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; trang bị kiến thức về an toàn, an ninh mạng, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

“Bình dân học vụ số” tại xã Long Cốc.

Ngay trong buổi học đầu tiên tại khu Mận Gạo, lớp học đã thu hút hơn 52 công dân tham gia. Với cách làm gần gũi, mỗi người dân được cán bộ, đoàn viên trực tiếp hỗ trợ, đảm bảo có thể thao tác ngay trên chính thiết bị cá nhân.

Ông Đinh Bá Đặng, người dân khu Mận Gạo, xã Long Cốc, cho biết: “Trước đây, bất cứ thủ tục nào tôi cũng phải đến trực tiếp UBND xã, vừa mất thời gian vừa phải đi lại nhiều lần. Dù có nghe con cháu nhắc đến dịch vụ công trực tuyến nhưng tôi chưa dám tự làm vì sợ thao tác nhầm. Nay được các chú công an xã và các ĐVTN tận tình hướng dẫn, tôi đã có thể tự đăng ký khai báo tạm trú cho người thân ngay trên điện thoại, rất thuận tiện và nhanh chóng”.

Nhờ sự đồng hành nhiệt tình của lực lượng công an và ĐVTN, phong trào nhanh chóng được người dân đón nhận. Đồng chí Hà Ngọc Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Long Cốc cho biết: “Lúc mới triển khai, chúng tôi cũng có chút băn khoăn, e rằng bà con sẽ gặp khó khăn trong việc làm quen nhưng khi trực tiếp hướng dẫn, thấy các cô bác sử dụng được và còn tỏ ra vui vẻ, hào hứng với lớp học. Lớp học “Bình dân học vụ số” không chỉ dừng ở việc phổ biến kỹ năng công nghệ, mà còn góp phần tạo sự gắn kết giữa các thế hệ trong thôn xóm. Dự kiến đến hết tháng 10, lớp học sẽ được triển khai cho 20 khu trong toàn xã".

Công an và ĐVTN xã Long Cốc hướng dẫn người dân theo tác trên ứng dụng VNeID.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tại Phú Thọ đã cho thấy hiệu quả tích cực khi người dân dần thay đổi thói quen, chủ động hơn trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, từ đó góp phần giảm tải thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu trên 3,9 triệu dân cư, cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ 14 tuổi trở lên với hơn 3 triệu thẻ, kích hoạt hơn 2,3 triệu thẻ định danh điện tử để phục vụ ứng dụng dữ liệu dân cư trong nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai hiệu quả tiến trình chuyển đổi số”.

Bằng những cách làm sáng tạo, gần dân, phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ số một cách tự tin hơn, mà còn góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội số, công dân số và chính quyền số tại Phú Thọ. Đây chính là bước đi quan trọng, tạo đà cho quá trình chuyển đổi số toàn diện, bắt kịp với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Bảo Thoa