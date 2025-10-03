Nền tảng để Prime Group phát triển bền vững

Sau 26 năm phát triển, Công ty Cổ phần Prime Group (KCN Bình Xuyên, xã Bình Nguyên) đã khẳng định vị thế hàng đầu trong sản xuất gạch ceramic, ngói và bình nước nóng tại Việt Nam và ASEAN. Không chỉ chú trọng mở rộng thị trường, doanh nghiệp còn kiên trì lấy bảo vệ môi trường làm giá trị cốt lõi, coi đây là nền tảng để phát triển bền vững và tạo dựng thương hiệu uy tín.

Công ty Cổ phần Prime Group ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đổi mới công nghệ gắn với bảo vệ môi trường

Với đặc thù là ngành sản xuất vật liệu xây dựng, lượng khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất là rất lớn. Tuy nhiên, thay vì chọn con đường tăng trưởng nóng, Prime Group đã lựa chọn chiến lược bền vững: Đổi mới công nghệ để vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa giảm thiểu tác động tới môi trường.

Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất gạch hiện đại theo công nghệ Italia, sử dụng men màu nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha. Công nghệ mới giúp sản phẩm đạt tính thẩm mỹ cao, độ bền vượt trội, đồng thời tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chất thải. Định kỳ sáu tháng một lần, toàn bộ máy móc, thiết bị trong các nhà máy đều được bảo dưỡng nhằm duy trì hoạt động ổn định, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả.

Prime Group đầu tư phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong lĩnh vực vật liệu xây dựng - được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, thử nghiệm, đưa ra các sản phẩm mới có tính khác biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Đặc biệt, doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý môi trường: Lắp đặt 36 hệ thống hút bụi đạt quy chuẩn quốc gia; đầu tư hệ thống xử lý khí thải theo ISO 14001:2015; định kỳ quan trắc môi trường bốn lần/năm để kiểm soát ô nhiễm. Trong xử lý nước thải, Prime Group xây dựng hệ thống tuần hoàn, toàn bộ nước thải sản xuất đều được thu gom, xử lý và tái sử dụng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Chính những hành động cụ thể, kiên định này đã khẳng định cam kết của Prime Group trong việc phát triển bền vững, gắn lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

Công ty Cổ phần Prime Group phấn đấu đến năm 2050, phát thải khí CO2 bằng 0 và giảm hiệu ứng nhà kính.

Hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững

Không dừng lại ở kết quả hiện tại, Prime Group đã xây dựng chiến lược dài hạn với mục tiêu rõ ràng: Đến năm 2030, 80% sản phẩm đưa ra thị trường là sản phẩm xanh; đến năm 2050, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Đây là cam kết mạnh mẽ, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính.

Để hiện thực hóa, công ty tiếp tục đầu tư tự động hóa toàn bộ quy trình, từ khâu chế biến nguyên liệu, tạo hình đến công nghệ sấy nung, in kỹ thuật số. Các giải pháp này không chỉ nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, Prime Group duy trì và nâng cao các chứng chỉ quốc tế như ISO 50001:2018 về quản lý năng lượng, BS EN 14411:2016 - tiêu chuẩn châu Âu về gạch ốp lát, MS SIRIM - tiêu chuẩn Malaysia. Việc đạt và giữ vững các chứng chỉ này vừa khẳng định chất lượng sản phẩm, vừa tạo lợi thế cạnh tranh khi chinh phục những thị trường khó tính.

Không chỉ chú trọng đến công nghệ, Prime Group còn định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh, trong đó mỗi cán bộ, công nhân viên đều là một “đại sứ môi trường”. Đây chính là sức mạnh mềm, giúp doanh nghiệp lan tỏa giá trị bền vững tới cộng đồng và khách hàng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, phát triển bền vững trở thành xu thế tất yếu. Prime Group, bằng những bước đi chiến lược và hành động quyết liệt, đã chứng minh rằng phát triển kinh tế có thể song hành cùng bảo vệ môi trường. Sau 26 năm, thương hiệu Prime không chỉ được biết đến với những sản phẩm gạch ceramic chất lượng cao, mà còn là hình ảnh của một doanh nghiệp tiên phong trong phát triển xanh, bền vững. Với quyết tâm, tầm nhìn và những cam kết mạnh mẽ, Prime Group đang góp phần đưa ngành vật liệu xây dựng Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đồng thời cùng cộng đồng hướng tới một tương lai an toàn, xanh và bền vững cho các thế hệ mai sau.

Quốc Minh