Thống nhất hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và môi trường

Sáng 18/11, đồng chí Đinh Công Sứ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại Hội nghị

Đối với nội dung này, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá: Trước đây 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã ban hành quy định này. Để phù hợp với thực tế sau sáp nhập, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành xây dựng quy định mới phù hợp với thực tế sau sáp nhập, theo đúng quy định của pháp luật; các cơ sở chăn nuôi cần phải di chuyển đến địa điểm mới, phù hợp với quy hoạch thì mới được hỗ trợ; việc ban hành quy định phải theo đúng Nghị định 106/2024/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu về sự cần thiết phải ban hành các quy định

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến về mức chi phí hỗ trợ theo quy định của Bộ Tài Chính

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện văn bản để trình UBND tỉnh xem xét thông qua trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo phường Thanh Miếu phát biểu về sự cần thiết phải di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực nội đô

Tiếp theo, hội nghị Báo cáo dự thảo quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến về việc phân cấp trong lĩnh vực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cho rằng việc phân cấp quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm là phù hợp với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, hiện nay, thực tế tại các xã, phường cho thấy, số lượng cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực an toàn, vệ sinh thực phẩm còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Vì vậy, trước mắt việc quản lý, cấp phép về vấn đề này sẽ giao cho cấp tỉnh quản lý; đồng thời hỗ trợ cấp xã, phường nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực này để sớm thực hiện đúng quy định phân cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như người dân hoạt động sản xuất kinh doanh trong những ngành, nghề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện văn bản để trình UBND tỉnh xem xét thông qua trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc buổi làm việc, hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đại diện các xí nghiệp thủy nông, công ty khai thác công trình thủy lợi nêu những khó khăn vướng mắc trong thực hiện giá công ích dịch vụ thủy lợi hiện nay

Các đại biểu dự Hội nghị đã nhất trí với dự thảo do Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày về mức giá quy định cho giá dịch vụ thủy lợi năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định: Cần thiết phải xây dựng quy định chung về giá dịch vụ công ích, dịch vụ thủy lợi chung cho toàn tỉnh sau sáp nhập, tránh tình trạng mỗi khu vực một giá nhau.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tham mưu xây dựng định mức giá thủy lợi phí cho toàn tỉnh sau sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành; phối hợp với sở Xây dựng để nghiên cứu, tham mưu việc xây dựng quy định về chi phí tiêu lưu vực tại các đô thị. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy định giá dịch vụ thủy lợi mới để trình UBND tỉnh xem xét.

Phan Cường