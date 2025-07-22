Nga phát triển robot AI huấn luyện thể thao, hỗ trợ cá nhân hóa bài tập

Robot tích hợp AI của Nga có thể giám sát, phân tích kỹ thuật tập luyện và điều chỉnh giáo án cá nhân hóa, hỗ trợ cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu.

Các kỹ sư tại Đại học Kỹ thuật quốc gia Don của Nga đã phát triển thành công một robot huấn luyện thể thao ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với mục tiêu hỗ trợ người tập - từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp - cải thiện thành tích và giảm nguy cơ chấn thương.

Robot được thiết kế nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt huấn luyện viên chuyên môn tại nhiều cơ sở giáo dục và trung tâm thể thao, đồng thời cung cấp sự giám sát thông minh và cá nhân hóa nhằm đảm bảo các bài tập được thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn.

Được tích hợp camera giám sát chuyển động, robot có khả năng quan sát, phân tích tư thế người tập, từ đó phát hiện sai lệch và đưa ra cảnh báo về các động tác có nguy cơ gây chấn thương.

Nhờ thuật toán AI, hệ thống có thể đánh giá kỹ năng, thể lực của từng cá nhân để lên kế hoạch tập luyện phù hợp - gần giống như một huấn luyện viên cá nhân thực thụ.

Robot nặng khoảng 5kg, có thể di chuyển với vận tốc lên tới 25 km/h - tốc độ đủ để theo kịp các vận động viên chạy đường dài, kể cả marathon. Điều này mở ra khả năng huấn luyện ngoài trời và giám sát trực tiếp trong lúc tập luyện cường độ cao.

Tất cả được điều khiển qua ứng dụng điện thoại di động giúp ghi lại thông số buổi tập, đo sức bền, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh giáo án tập luyện sao cho phù hợp với mục tiêu cá nhân.

