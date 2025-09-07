Ngăn chặn tình trạng bắt, bẫy chim hoang dã, chim di cư

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế- xã hội, nhu cầu thưởng thức, buôn bán các loài chim hoang dã, đặc biệt là chim di cư gia tăng, điều này đã khiến tình trạng đặt bẫy, giăng lưới, sử dụng keo dính để bắt chim, không chỉ gây mất cân bằng sinh thái mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và hình ảnh về một vùng quê xanh- sạch- đẹp. Để ngăn chặn hành vi này, Hạt Kiểm lâm Yên Lập đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hạt Kiểm lâm Yên Lập phối hợp với Công an xã Yên Lập thu giữ dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư tại cánh đồng Cạn, xã Yên Lập.

Theo ghi nhận tại một số xã, địa điểm mà người dân chọn làm nơi đặt bẫy chim trời thường ở ven hồ, đầm, suối, cánh đồng lúa đã được thu hoạch, có thêm những bụi cây lớn, rậm rạp hoặc những vũng nước nông. Tại đây, họ găm các con cò giả được làm bằng xốp rồi cắm các thanh tre đã được dính keo ở khắp nơi, từ giữa ruộng, ven bờ bao cho tới các lùm cây. Một số nơi, người dân còn dùng các thiết bị công nghệ phát ra tiếng kêu để bẫy các loại chim trời. Điều này dẫn tới số lượng chim trời ngày càng suy giảm, ảnh hưởng đến cân bằng đa dạng hệ sinh thái.

Để tăng cường quản lý, bảo vệ chim hoang dã, chim di cư ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm Yên Lập tham mưu cho UBND các xã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư; kiện toàn tổ công tác cấp xã; các thành viên nòng cốt là lực lượng kiểm lâm, công an, các phòng có liên quan ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các loại lưới, bẫy bắt.

Tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm về săn bắt, bẫy bắt các loài chim di cư, chim hoang dã nhằm phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, mua bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, sử dụng trái phép động vật, đặc biệt là hành vi bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán các loại chim hoang dã, chim di cư; thu gom dụng cụ, lưới bắt chim trái phép...

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Yên Lập phối hợp với các xã trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về bẫy bắt các loại chim hoang dã, chim di cư. Nội dung tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời tham mưu với UBND các xã tổ chức cho các nhà hàng, quán ăn có sử dụng thực phẩm từ các loài chim hoang dã ký cam kết không săn bắn, bẫy bắt, mua bán, kinh doanh, vận chuyển các loài chim di cư, chim hoang dã và động vật rừng trái phép.

Thả chim hoang dã, chim di cư về môi trường tự nhiên.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Lập, cho biết: Mặc dù các cơ quan chức năng, chính quyền các xã vào cuộc quyết liệt song tình trạng bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư vẫn lén lút xảy ra. Để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động liên tục vì vậy gây khó khăn cho công tác nắm bắt và xử lý.

Bên cạnh đó, địa bàn rộng, chế tài chưa đủ răn đe để xử lý các đối tượng vi phạm. Quan trọng nhất, bản thân người dân phải ý thức được việc làm của mình là hành vi bị nghiêm cấm, trái với quy định của pháp luật, để từ đó tự giác từ bỏ việc săn bắt, kinh doanh và tiêu thụ chim hoang dã, chim di cư chung tay góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Hiện nay, bắt đầu vào thời điểm các loài chim di cư, chim hoang dã tìm về trú ngụ, vì vậy Hạt Kiểm lâm Yên Lập tổ chức lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm về săn bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân không thực hiện hành vi săn bắt các loài chim hoang dã, chủ động tố giác các đối tượng vi phạm, góp phần bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư, tạo nên một môi trường sống trong lành và trọn vẹn.

Hoàng Hương