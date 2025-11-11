Ngăn chặn tội phạm hoạt động liên tỉnh

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm hoạt động liên tỉnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, với tính chất, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, đánh bạc, cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt, làm giả giấy tờ, tài liệu... gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm hoạt động liên tỉnh, trong đó, các nhóm đối tượng cấu kết với nhau, di chuyển qua nhiều địa phương để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Mô hình camera an ninh tại các xã, phường đang được nhân rộng, góp phần ngăn chặn hiệu quả tội phạm hoạt động liên tỉnh.

Tháng 10/2024, cơ quan công an triệt phá một nhóm đối tượng chuyên đột nhập nhà dân vào ban đêm, cắt khóa cửa, phá két sắt lấy tài sản. Một trong những đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1994, trú tại huyện Vĩnh Tường (cũ) từng có nhiều tiền án về trộm cắp. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Sang tiếp tục móc nối với các đối tượng khác ở Hà Nội và Thanh Hóa để gây án. Nhóm này thường chọn thời điểm đêm khuya, khu vực vắng người, không có camera an ninh để ra tay; sau khi thực hiện hành vi, lập tức di chuyển sang địa phương khác tiêu thụ tài sản, tránh bị phát hiện.

Trước đó, lực lượng công an cũng đã xóa sổ một đường dây tội phạm liên tỉnh do Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Tồ”) ở xã Thanh Ba cầm đầu. Nhóm này hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng thu giữ hàng chục ô tô, xe máy cùng nhiều sổ tiết kiệm, tang vật có giá trị lớn.

Theo đánh giá của cơ quan công an, tội phạm liên tỉnh thường có đặc điểm chung là tổ chức chặt chẽ, di chuyển linh hoạt, thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò rõ ràng. Chúng thường lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý địa bàn, sự chủ quan của người dân và khoảng trống trong phối hợp giữa các địa phương để gây án. Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, am hiểu địa hình và thường xuyên thay đổi chỗ ở, phương tiện, sim điện thoại để tránh bị theo dõi. Đặc biệt, một số nhóm chuyển hướng hoạt động sang không gian mạng, sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc các trang web ẩn danh để trao đổi, mua bán, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có, hoặc tổ chức lừa đảo, cho vay lãi nặng, cá độ, đánh bạc trực tuyến. Điều này gây ra thách thức lớn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện và xử lý.

Nắm được phương thức hoạt động này, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị nghiệp vụ trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin tội phạm hoạt động liên tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân. Tăng cường quản lý cư trú, kiểm soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện như cầm đồ, mua bán điện thoại, vàng bạc, phế liệu... yêu cầu ký cam kết không tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc; chủ động theo dõi, rà soát thông tin trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổng rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về các loại tội phạm, đồng thời triển khai tuần tra, mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để tội phạm có cơ hội hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, không chủ quan, lơ là; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Mỗi khu dân cư, tổ dân phố cần phát huy mô hình “Tổ liên gia an toàn”, “Camera an ninh”, “Zalo an ninh trật tự”... để kịp thời phát hiện, báo tin khi có người lạ mặt hoặc hành vi nghi vấn. Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự cảnh giác của toàn dân mới có thể ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm hoạt động liên tỉnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Minh