Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm tại các điểm giao dịch xã Quy Đức

Trong 2 ngày 22-23/6, đoàn công tác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh gồm lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ và 16 phòng giao dịch tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các điểm giao dịch xã Quy Đức và phòng giao dịch Đà Bắc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc giới thiệu về mô hình tổ chức và hoạt động của các điểm giao dịch xã Quy Đức; công tác phối hợp giữa NHCSXH với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách; quản lý nguồn vốn, thu hồi nợ đến hạn, nâng cao chất lượng tín dụng và phục vụ người dân ngay tại cơ sở.

Sau sáp nhập, UBND xã tạo điều kiện tiếp tục duy trì 4 điểm giao dịch. Hiện, xã Quy Đức thực hiện 9 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt 135.171 triệu đồng (tăng 6.414 triệu đồng so với năm 2025), với 1.815 hộ vay còn dư nợ, chiếm 76,7%/tổng số hộ trên địa bàn xã. Nợ quá hạn là 74 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,05%; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 100%; chất lượng tín dụng cấp xã được xếp loại tốt. Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt 134.784 triệu đồng, chiếm 99,71% tổng dư nợ toàn xã.

Đoàn công tác NHCSXH tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm hoạt động tại các điểm giao dịch xã Quy Đức.

Đoàn đã trực tiếp tham quan hoạt động giao dịch định kỳ tại xã, tìm hiểu quy trình giải ngân, thu nợ, thu lãi, công tác lưu trữ hồ sơ, niêm yết công khai các chương trình tín dụng ưu đãi cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi hoạt động tín dụng chính sách. Qua đó, nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức phiên giao dịch, quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, xử lý nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng đã được chia sẻ, trao đổi cởi mở giữa các đơn vị.

Đại diện tổ tiết kiệm và vay vốn xã Quy Đức chia sẻ kinh nghiệm trong bình xét cho vay và quản lý nguồn vốn.

Đại diện lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các điểm giao dịch xã Quy Đức, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể trong việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đây là những kinh nghiệm quý để đơn vị nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng và hỗ trợ địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Quy Đức đề xuất Chi nhánh NHCSXH tỉnh quan tâm, ưu tiên bổ sung thêm chỉ tiêu nguồn vốn đối với các chương trình tín dụng trọng điểm như: Cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi đại gia súc, cải thiện đời sống và đẩy mạnh mô hình chăn nuôi, trồng rừng quy mô lớn.

Đinh Thắng