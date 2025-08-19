Ngành giáo dục Phú Thọ sẵn sàng cho năm học mới

Để chuẩn bị cho năm học mới với những kỳ vọng mới, ngành Giáo dục và đào tạo Phú Thọ, cùng với chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường tập trung chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên. Tất cả nhằm tạo ra một tâm thế vui tươi, sẵn sàng chào đón ngày khai giảng.

Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc, được tỉnh đầu tư xây mới toàn bộ với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng. Đến nay, công tác bàn giao các hạng mục đã cơ bản hoàn tất.

Năm học 2024-2025 vừa qua là một năm đầy tự hào của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ. Sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính, tỉnh đã vươn lên vị trí thứ 5 cả nước về điểm bình quân thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà tiếp tục được giữ vững, với nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế. Phát huy những thành quả đó, bước vào năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các cấp học, trường học triển khai chương trình “đổi mới căn bản và toàn diện”. Theo đó, các trường cần rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, đặc biệt là tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

Đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và trang thiết bị

Để phục vụ năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho tỉnh và chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát, đầu tư, xây mới và bổ sung hệ thống phòng học, với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng. Trọng tâm là đầu tư các phòng học bộ môn, công trình vệ sinh, nước sạch, nhà bếp; xây mới cổng, tường rào; cải tạo, sửa chữa phòng học; bổ sung phòng máy vi tính và các thiết bị dạy học hiện đại khác. Đặc biệt, đối với cấp THPT, năm học này được xem là năm bản lề, chuẩn bị cho học sinh bước vào ngưỡng cửa đại học.

Trường THPT Trần Phú với những trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy học. Nhà trường đã sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới

Một điểm nhấn nổi bật là Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc, được tỉnh đầu tư xây mới toàn bộ với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng. Đến nay, công tác bàn giao các hạng mục đã cơ bản hoàn tất. Nhà trường đang tập trung nhân lực chỉnh trang khuôn viên, rà soát trang thiết bị để sẵn sàng đón học sinh. Cô Nguyễn Ngọc Trâm, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, chia sẻ: “Chuẩn bị đón năm học mới 2025-2026, thầy và trò chúng tôi vô cùng phấn khởi, tự hào khi được chuyển về một ngôi trường mới với đầy đủ trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cùng khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Chúng tôi đã rà soát đội ngũ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các tổ chuyên môn và tổ chức đoàn thể. Song song đó, bồi dưỡng các thầy cô để có thể vận hành hiệu quả các trang thiết bị mới. Đã làm việc với các cơ quan chức năng để nhận, bàn giao từng hạng mục, đồng thời rà soát và đề xuất bổ sung các trang thiết bị còn thiếu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có những buổi tư vấn cụ thể để học sinh khối 10 hiểu hơn về chương trình giáo dục phổ thông mới và tiến hành lựa chọn tổ hợp môn phù hợp”.

Thư viện Trường THPT Trần Phú đã chuẩn bị lượng sách dồi dào đáp ứng nhu cầu của học sinh trong năm học mới.

Cùng chung niềm vui đó, cô Nguyễn Thị Yên, giáo viên dạy Văn tại trường, tâm sự: “Sau nhiều ngày chờ đợi, chúng tôi rất tự hào và náo nức được trở về ngôi trường mới trên đồi Lát. Với những trang thiết bị hiện đại, chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện tối ưu để cả cô lẫn trò phải nỗ lực không ngừng, cố gắng hết sức mình để vừa sáng tạo trong dạy học, vừa đáp ứng được yêu cầu của trang thiết bị hiện đại, để đáp ứng yêu cầu dạy học ngày càng hiện đại”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, công tác tập huấn và chuẩn bị đội ngũ giáo viên được Ban Giám hiệu các trường phân công rõ ràng. Về cơ bản, đội ngũ giáo viên đã sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng cho năm học mới.

Một đơn vị mới được thành lập và đi vào hoạt động trong năm học này là Trường THCS và THPT Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ngay trong tháng 7, trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh và đang bước vào giai đoạn chỉnh trang trường lớp. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên, trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như bảng thông minh, ghế chống gù, hệ thống điều hòa và máy chiếu tiên tiến.

Ngay trong tháng 7, Trường THCS và THPT Sư phạm đã hoàn thành công tác tuyển sinh và đang bước vào giai đoạn chỉnh trang trường lớp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Sư phạm, cho biết: “Đến ngày hôm nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã phân công toàn bộ đội ngũ giảng viên sang làm giáo viên cho trường THCS và THPT Sư phạm. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng về mặt chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong năm học 2025-2026. Về cơ sở vật chất, toàn bộ các phòng học đã được sửa sang xong và các thiết bị nội thất như bàn ghế, tivi, bảng cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng cho việc dạy và học”.

Với sự chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và cơ sở vật chất, trường THCS và THPT Sư phạm kỳ vọng sẽ gặt hái kết quả cao ngay trong năm học đầu tiên. Cô giáo Đỗ Thị Hiên chia sẻ: “Năm học 2025-2026 là một năm học bản lề. Do đó, đội ngũ giáo viên chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Giáo viên đã xây dựng các kế hoạch của tổ chuyên môn và cá nhân, tham dự các buổi tập huấn do nhà trường tổ chức; đồng thời giáo viên cũng có tý thức tự nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ để bước vào năm mới với tinh thần cao và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ năm học mới”.

Để chuẩn bị tâm thế cho năm học mới, Trường THCS và THPT Sư phạm đã dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên, trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như bảng thông minh, ghế chống gù, hệ thống điều hòa và máy chiếu tiên tiến.

Em Ong Hải Hải, học sinh Trường THCS và THPT Sư phạm, bày tỏ: “ Em thấy cơ sở vật chất trường lớp học khang trạng, đầy đủ tiện nghi. Em mong muốn rằng với sự hỗ trợ từ thầy cô và sự cố gắng của bản thân, em sẽ đạt được nhiều thành tựu trong năm học mới”.

Các trường ngoài công lập chủ động, sáng tạo

Cùng với hệ thống công lập, các trường ngoài công lập cũng đã hoàn tất công tác tuyển sinh và đi vào hoạt động, đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục năm 2018.

Trường Tiểu học Đào Duy Từ với phương châm “Thành công từ sự khác biệt”, học sinh không chỉ được thừa hưởng những giá trị giáo dục toàn diện, tiên tiến về chất lượng tiếng Anh, mà còn được trải nghiệm nhiều giá trị ưu việt khác

Cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Duy Từ, phường Vĩnh Yên, chia sẻ: “Trường Tiểu học Đào Duy Từ là sự kết hợp và chắt lọc tinh hoa của cả hệ thống công lập và ngoài công lập. Với phương châm “Thành công từ sự khác biệt”, học sinh đến với trường không chỉ được thừa hưởng những giá trị giáo dục toàn diện, tiên tiến về chất lượng tiếng Anh, mà còn được trải nghiệm nhiều giá trị ưu việt khác. Ví dụ, nhà trường triển khai học song song hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Ngoài các môn học theo chương trình của Bộ Giáo dục, các con còn được học bơi, học khiêu vũ hàng tuần. Trường cũng có thế mạnh về chương trình trao đổi học sinh trong nước và quốc tế, cùng các tour du lịch đồng hành hàng năm. Về cơ sở vật chất, trường được xây dựng theo mô hình “trường trong vườn” với không gian thoáng đãng, thân thiện với môi trường. Sĩ số lớp học nhỏ, chỉ hơn 20 học sinh, với hai giáo viên cùng đồng hành. Trang thiết bị hiện đại như bảng tương tác, bàn học thông minh giúp việc dạy và học trở nên thuận tiện hơn”.

Cô Nguyễn Đàm Quỳnh Phương, giáo viên Trường Tiểu học Đào Duy Từ, cho biết: “Trước thềm năm học mới, đội ngũ giáo viên chúng tôi đã được tập huấn về chuyên môn, công nghệ và các kỹ năng mềm. Tại mỗi lớp học, các thiết bị hiện đại sẽ giúp học sinh tương tác tốt hơn với thầy cô và đạt được kết quả học tập cao hơn”.

Trường Tiểu học Đào Duy Từ được xây dựng theo mô hình “trường trong vườn” với không gian thoáng đãng, thân thiện với môi trường.

Thời gian từ nay đến ngày khai giảng năm học mới không còn nhiều. Để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất, các trường đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Không gian bên ngoài lớp học cũng được chú trọng, với việc cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp khuôn viên, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp và thân thiện trước khi năm học mới bắt đầu.

Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất và trang thiết bị, đến thời điểm này, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng đã hoàn thành kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên; tiếp tục tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, hướng tới mục tiêu đảm bảo một năm học với nhiều thành công mới, an toàn và chất lượng.

Ngọc Thắng