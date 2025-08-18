Ngành Thuế kiến tạo môi trường minh bạch cho hộ kinh doanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành Thuế đang có bước chuyển đổi rõ rệt từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân làm trung tâm. Việc số hóa toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại và minh bạch hóa chính sách đang được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm kiến tạo một hệ sinh thái thuế công bằng, hiệu quả, minh bạch.

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68- NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân bao gồm cả hộ kinh doanh trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực và hội nhập sâu rộng. Đây là cơ sở để ngành Thuế tập trung cải cách mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Theo tinh thần của Nghị quyết 68, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể như cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số, với mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa trong xử lý hồ sơ thuế. Ưu đãi thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh chậm nhất trong năm 2026, hướng đến cơ chế khai thuế minh bạch, công bằng; bãi bỏ lệ phí môn bài, giảm gánh nặng chi phí cố định; miễn thuế TNDN trong 3 năm đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; miễn, giảm thuế TNCN cho nhà đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học; khuyến khích đầu tư vào đào tạo, R&D, chuyển đổi số thông qua cơ chế khấu trừ thuế TNDN với chi phí đầu tư các lĩnh vực này.

Tổ quản lý hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh số 1 Thuế cơ sở 8 hướng dẫn người nộp thuế một số cơ chế, chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế tư nhân.

Để hiện thực hóa các chủ trương của Nghị quyết 68, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ quán triệt các nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; tư duy “hành chính phục vụ” được quán triệt sâu sắc, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, đồng hành chứ không chỉ là đối tượng quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế thông qua nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, mạng xã hội; hướng dẫn, giải đáp kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế để doanh nghiệp thụ hưởng đầy đủ, đúng quy định; rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC thuế không cần thiết; phát triển các ứng dụng nội bộ, nâng cao năng lực chuyển đổi số, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí tuân thủ.

Đồng thời, cơ quan Thuế tỉnh Phú Thọ đã thiết lập chuyên mục riêng trên Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị từ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; cử cán bộ tham gia vào các tổ soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi các văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Quản lý thuế, để loại bỏ cơ chế thuế khoán; luật Thuế TNDN để bổ sung quy định miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; luật Thuế TNCN để bổ sung các chính sách ưu đãi cho cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; luật Phí và lệ phí nhằm thể chế hóa việc bãi bỏ lệ phí môn bài.

Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 70/2025/NĐ- CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ- CP về hóa đơn, chứng từ), từ ngày 1/6/2025, toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên cũng như các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giúp tăng tính minh bạch, hạn chế thất thu và tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Trong thời gian tới, khi Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND các địa phương ban hành các kế hoạch tiếp theo, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục cập nhật, cụ thể hóa bằng Chương trình hành động chi tiết, hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường thuế minh bạch, thân thiện; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh phát triển bền vững góp phần hiện thực hóa thành công các mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW.

Văn Cường