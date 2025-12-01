Ngày 1/12, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 1/12, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án luật.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 28/11/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong ngày 28/11, ngày làm việc thứ 31, trong phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận về: Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại phiên thảo luận có 22 lượt đại biểu phát biểu; ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau:

Về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi): Ý kiến các đại biểu tập trung thảo luận về giải thích từ ngữ; đối tượng áp dụng; hệ thống quy hoạch; nội dung quy hoạch tổng thể, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quốc gia; quy hoạch vùng, tỉnh; chính sách của Nhà nước về hoạt động quy hoạch; căn cứ lập quy hoạch; đề cương lập quy hoạch; nội dung quy hoạch vùng; đánh giá môi trường chiến lược trong lập quy hoạch; lấy ý kiến về quy hoạch; đánh giá thực hiện quy hoạch; trình tự lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch; nội dung thẩm định quy hoạch; đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch trong chấp thuận hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; thứ tự quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch; chi phí cho hoạt động quy hoạch; yêu cầu đối với công bố quy hoạch; thẩm quyền, nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch; căn cứ, trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn; hiệu lực thi hành...

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát đảm bảo tính thống nhất của dự thảo Luật với các quy định pháp luật có liên quan; đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong việc lập quy hoạch; hoàn thiện nội dung quy hoạch; xã hội hóa quy hoạch.

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2050: Ý kiến các đại biểu tập trung thảo luận về: quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch đối với các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Đông Nam Bộ; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; phân vùng kinh tế xã hội, định hướng phát triển và liên kết vùng; định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng; định hướng sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; định hướng phát triển hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sử dụng đất, không gian biển cấp quốc gia; định hướng củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia; quy định chuyển tiếp...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tại phiên thảo luận có 11 lượt đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau: Giải thích từ ngữ; căn cứ lập quy hoạch đô thị và nông thôn; hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch chung thành phố, xã; quy hoạch không gian ngầm đối với thành phố; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố; loại đô thị và đơn vị hành chính; các trường hợp lập quy hoạch đô thị và nông thôn liên quan đến phạm vi quy hoạch và địa giới đơn vị hành chính; lấy ý kiến về quy hoạch đô thị và nông thôn, nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn; trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn; thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; tổ chức quản lý theo nội dung quy hoạch đô thị và nông thôn...

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch khu chức năng; tiêu chí về đô thị và phân loại đô thị.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

