Ngày 4/11, Quốc hội thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án luật, trong đó Quốc hội dành buổi chiều thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nguồn baotintuc.vn