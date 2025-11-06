Ngày 6/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về 6 dự án luật

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 6/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về 6 dự án luật, trong đó có dự án Luật Chuyển đổi số được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thanh Hóa và Tây Ninh thảo luận ở tổ ngày 5/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Chuyển đổi số; Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Trước đó, ngày 5/11, ngày làm việc thứ 14, Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

