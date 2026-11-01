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Ngày hội Đại đoàn kết - Gắn kết cộng đồng dân cư Hòa Phong

Ngày 1/11, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với tổ dân phố Hòa Phong, phường Việt Trì tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Dự ngày hội có lãnh đạo phường Việt Trì cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết - Gắn kết cộng đồng dân cư Hòa Phong

Lãnh đạo phường Việt Trì tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân trong tổ dân phố Hòa Phong.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động trong năm 2026.

Ngày hội Đại đoàn kết - Gắn kết cộng đồng dân cư Hòa Phong

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Hòa Phong.

Tổ dân phố Hòa Phong hiện có 644 hộ với gần 2.300 nhân khẩu, chia thành 15 tổ liên gia. Năm 2026, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy. Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự.

Năm 2026, 100% hộ dân trong tổ dân phố đã ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Trong năm, có 241 học sinh đỗ đại học và đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Ngày hội là dịp củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư, tạo động lực để cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Hòa Phong tiếp tục chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trần Tuấn


Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam Đại Đoàn kết toàn dân tộc Việt Trì Cộng đồng dân cư Ngày hội đại đoàn kết ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Tổ dân phố Nhân dân Xây dựng đô thị văn minh Khuyến học khuyến tài
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