Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu Bắc Tiến 2, xã Hùng Việt

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 * 18/11/2025), sáng 16/11, khu dân cư Bắc Tiến 2, xã Hùng Việt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam.
Dự và chung vui với Ngày hội có đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các sở Tư pháp, Công Thương.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Đức Giang tặng hoa chúc mừng khu dân cư Bắc Tiến 2.
Khu Bắc Tiến 2 có 260 hộ với 936 nhân khẩu, Chi bộ có 31 đảng viên. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể trong khu đã tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Đến nay, thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Tỉ lệ gia đình văn hoá đạt gần 97%; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu đã vận động Nhân dân đóng góp 108 triệu đồng nâng cấp đường giao thông, làm mới 2 đoạn đường bê tông dài 250m theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; ủng hộ 43 triệu đồng xóa nhà tạm...
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công Thương tặng quà cho các hộ nghèo của khu dân cư
Tại ngày hội, các đại biểu, Nhân dân khu Bắc Tiến 2 đã ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện đời sống tinh thần phong phú, đoàn kết, vui tươi của người dân.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Đức Giang đã tặng 7 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của khu; riêng cá nhân đồng chí tặng bộ loa đài trị giá 10,5 triệu đồng cho khu dân cư. Nhiều tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được biểu dương, khen thưởng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hồng Nhung
