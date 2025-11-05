Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư khu Đồng Tâm, xã Minh Đài

Ngày 5/11, khu dân cư Đồng Tâm - xã Minh Đài tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Lãnh đạo xã Minh Đài tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư Đồng Tâm

Khu Đồng Tâm có diện tích trên 36ha, được hình thành từ 5 xóm nhỏ thuộc Xí nghiệp chè Thanh niên quản lý, trực thuộc xã Minh Đài, huyện Thanh Sơn cũ. Toàn khu có 120 hộ với 489 khẩu; có 2 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 11%.

Đời sống của người dân trong khu chủ yếu từ sản xuất chè, hoạt động chăn nuôi và các dịch vụ khác. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 58,9 triệu đồng/người/năm, tăng 2,3 triệu đồng so với năm 2024. Số hộ đạt mức thu nhập bình quân từ 60 triệu đồng trở lên chiếm 50%. Hiện nay, 100% dân cư có nhà xây, trong đó trên 60% nhà xây kiên cố, 38% nhà xây bán kiến cố... toàn khu chỉ còn 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

Lãnh đạo xã Minh Đài trao danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2025 cho khu Đồng Tâm

Các phong trào thi đua và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cộng đồng dân cư tham gia sôi nổi. Qua bình xét, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trong khu đạt 97,5%. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Ban công tác mặt trận khu dân cư chú trọng. Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể của khu đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân để đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm được những quy định, địa điểm, cách thức vận hành của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, đặc biệt là Trung tâm dịch vụ hành chính công trên địa bàn xã sau sắp xếp, sáp nhập. Qua đó Nhân dân trong khu đồng thuận cao và chấp hành nghiêm túc.

Khu Đồng Tâm biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, khu Đồng Tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất; mở rộng các ngành nghề dịch vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và các Đề án phát triển kinh tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa song song với giữ vệ sinh môi trường sinh thái. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Một số hình ảnh chương trình văn nghệ tại ngày hội:

Lãnh đạo xã Minh Đài và các đại biểu tham gia tiết mục văn nghệ Vũ điệu kết đoàn cùng Nhân dân khu Đồng Tâm

Lê Hoàng