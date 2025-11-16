Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đông Lai, xã Liên Hoà

Sáng 16/11, thôn Đông Lai, xã Liên Hoà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2025 và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2025. Dự và chung vui với bà con có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tặng hoa chúc mừng thôn Đông Lai

Thôn Đông Lai hiện có 222 hộ với gần 750 nhân khẩu. Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế. Nhân dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn.

Đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân ước đạt 65 triệu đồng; thôn còn 5 hộ nghèo; hơn 95% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh...

Lãnh đạo xã Liên Hoà tặng hoa chúc mừng thôn Đông Lai

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thôn Đông Lai đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân khu dân cư tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, thôn cần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”; duy trì và phát huy giá trị của các thiết chế văn hoá của chùa Đông Lai và lễ hội cướp Phết - di sản văn hoá tinh thần quý giá của địa phương. Tích cực tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thuý Hường