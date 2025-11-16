Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đông Lai, xã Liên Hoà

{title}
{publish}
{head}
Sáng 16/11, thôn Đông Lai, xã Liên Hoà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2025 và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2025. Dự và chung vui với bà con có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tặng hoa chúc mừng thôn Đông Lai
Thôn Đông Lai hiện có 222 hộ với gần 750 nhân khẩu. Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế. Nhân dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn.
Đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân ước đạt 65 triệu đồng; thôn còn 5 hộ nghèo; hơn 95% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh...
Lãnh đạo xã Liên Hoà tặng hoa chúc mừng thôn Đông Lai
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thôn Đông Lai đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân khu dân cư tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Bên cạnh đó, thôn cần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”; duy trì và phát huy giá trị của các thiết chế văn hoá của chùa Đông Lai và lễ hội cướp Phết - di sản văn hoá tinh thần quý giá của địa phương. Tích cực tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thuý Hường
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã được nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện và hướng đến ổn định lâu dài hệ thống đơn vị hành chính.
baophutho.vn “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”- thấm nhuần lời dạy của Bác, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã cụ thể hóa...
baophutho.vn Từ một vùng quê nghèo, xã Thung Nai đang từng ngày thay da đổi thịt. Con đường hoa chạy dọc khắp các xóm; những vườn cây trĩu quả; những ngôi...
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 17/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện...
baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 * 18/11/2025), sáng 16/11, khu dân cư Bắc Tiến 2, xã...
Tròn 1 tháng qua kể từ ngày công bố, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV của Đảng được triển khai...
baophutho.vn Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Thiếu tướng Trần Anh Du - Uỷ viên BTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ...