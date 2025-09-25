Ngày hội “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”

Sáng 25/9, tại tỉnh Phú Thọ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2025: “Hành trình an toàn - Kiến tạo tương lai”, nhằm khẳng định vai trò của gia đình trong xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư đã xác định: “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Và để xây dựng động lực đó, không có giải pháp nào bền vững hơn bắt đầu từ nền tảng của xã hội, chính là gia đình. Trong đó, người phụ nữ giữ vai trò trung tâm, vừa là người mẹ, người vợ, người thầy đầu tiên, vừa là tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng. Hội LHPN Việt Nam xác định tuyên truyền, vận động an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình phối hợp với Uỷ Ban An toàn giao thông Quốc gia về “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” giai đoạn 2022–2027 đã được triển khai sâu rộng, gắn với các tiêu chí thi đua xây dựng gia đình văn hóa và hình ảnh người phụ nữ thời đại mới. Nhân dịp này, Trung ương Hội kêu gọi phụ nữ cả nước, đặc biệt tại Phú Thọ hãy làm gương trong văn hóa giao thông, giáo dục và giám sát người thân, tích cực lan tỏa thông điệp an toàn trong cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ sẽ góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh và hạnh phúc.

Tiểu phẩm “Mỵ và A Phủ xuống phố” của Hội LHPN xã Phùng Nguyên tại chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao quà cho 10 trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã theo dõi phóng sự về kết quả hoạt động của các cấp Hội trong xây dựng văn hóa giao thông; chuyên đề “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ trình bày; tham gia hướng dẫn thực hành lái xe an toàn. Hai tiểu phẩm sân khấu hóa: “Mỵ và A Phủ xuống phố” do Hội LHPN xã Phùng Nguyên và “Đám cưới không uống rượu – Về nhà an toàn” do Hội LHPN phường Vân Phú đã truyền tải sinh động các tình huống giao thông thường gặp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tại Ngày hội, 10 suất quà đã được trao cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt (do Công ty CP Minh Trí Thành và Honda Việt Nam tài trợ) cùng các phần quà ý nghĩa từ Trung ương Hội và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ký cam kết thực hiện an toàn giao thông.

Cũng tại ngày hội, đại biểu các cơ quan Trung ương và tỉnh gồm: Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh, Sở GD&ĐT... đã thực hiện nghi thức ký cam kết thực hiện an toàn giao thông.

Anh Thơ