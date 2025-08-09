Quốc phòng - An ninh
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Kỳ Sơn

Ngày 9/8, tại nhà văn hóa xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Kỳ SơnLãnh đạo phường Kỳ Sơn tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở phường Kỳ Sơn được đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của địa phương. Phường hiện duy trì hoạt động hiệu quả 30 mô hình tự quản tại cơ sở. Việc xây dựng, nhân rộng và duy trì các mô hình nhân dân tự quản về ANTT đã góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm ANTT theo thẩm quyền ngay từ cơ sở.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Kỳ SơnLãnh đạo UBND phường Kỳ Sơn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được lồng ghép, gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Thông qua phong trào, người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng, TTATGT; phòng, chống cháy nổ; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong sạch vững mạnh.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Kỳ SơnĐại diện Công an phường tặng giấy khen của UBND phường cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Nhờ đó, số vụ việc phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an và các cơ quan chức năng nhiều tin báo có giá trị, giúp phát hiện, xử lý có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Nhân dịp này, UBND phường đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025.

Đ.H


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Toàn dân bảo vệ ANTQ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Xây dựng NTM phường UBND Kỳ sơn Xây dựng tổ chức Đảng Công an nhân dân
