Ngày hội Y tế cơ sở phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Sáng 29/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với UBND xã Hội Thịnh, Trạm Y tế Hợp Thịnh tổ chức “Ngày hội y tế cơ sở phòng chống bệnh không lây nhiễm” hưởng ứng Ngày Tim mạch thế giới (30/9). Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chuyên môn thuộc sở, Trung tâm Y tế 9 khu vực, các trạm y tế trên địa bàn xã Hội Thịnh và đại diện người dân trên địa bàn xã Hợp Thịnh (cũ).

Các đại biểu tham gia ngày hội

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 17,9 triệu người tử vong do bệnh tim mạch; bệnh tim mạch cùng với các bệnh không lây nhiễm khác chiếm tới hơn 70% nguyên nhân tử vong. Ở Việt Nam, con số này còn đáng lo ngại hơn: 80% ca tử vong có nguyên nhân từ các bệnh không lây nhiễm, trong đó tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là hàng đầu.

Trên địa bàn tỉnh, theo thống kê của các đơn vị chức năng, các kết quả sàng lọc bước đầu cho thấy tỷ lệ mắc tăng huyết áp, đái tháo đường ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm dân số trên 40 tuổi. Đáng chú ý, nhiều người chưa từng được chẩn đoán hay quản lý, chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng. Đây chính là hồi chuông cảnh báo để chúng ta tăng cường hành động.

Trước thực trạng đó, việc tổ chức “Ngày hội Y tế cơ sở phòng, chống bệnh không lây nhiễm” có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ góp phần truyền tải thông điệp “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành Y tế và chính quyền địa phương trong việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở, ngay tại tuyến xã, phường; giúp phát hiện sớm, quản lý chặt chẽ bệnh không lây nhiễm; giảm gánh nặng bệnh tật, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đây cũng là năm thứ hai tỉnh triển khai mô hình thí điểm quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế tuyến xã/phường. Mô hình này phù hợp với điều kiện thực tế và đã bước đầu mang lại kết quả tích cực: người dân yên tâm hơn khi được khám, tư vấn, cấp phát thuốc ngay tại địa phương; cán bộ y tế cơ sở được tăng cường năng lực, kỹ năng quản lý bệnh mạn tính.

Người dân tham gia ngày hội được khám, tư vấn sức khỏe và nhận những phần quà ý nghĩa

Tại ngày hội, 200 người dân địa phương được cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trạm Y tế Hợp Thịnh đánh giá chỉ số BMI, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, tư vấn về các yếu tố nguy cơ, điều trị, biện pháp dự phòng và trao tặng những phần quà ý nghĩa.

Kết thúc chương trình, các cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đi xe đạp có gắn cờ in thông điệp phòng chống bệnh không lây và 1 xe ô tô của có loa phát thông điệp truyền thông phòng chống bệnh không lây nhiễm diễu hành qua một số trục đường chính và khu dân cư của xã Hội Thịnh.

Thúy Hường